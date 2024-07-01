TEMMUZ AYI BURÇ YORUMLARI 2024 || (Aygül Aydın) Cesaret Verme Zamanı! Temmuz'da Hangi Burcu Neler Bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan Aylık Burç Yorumları Haziran 2024

“İnsan, karşılaştığı kişilerin kalıntısıdır.”

AYIN GÜNDEMİ

2 Temmuz saat 13:40’da Neptün, Balık burcunda geri hareketine başlıyor. İç dünyanda büyülü bir yolculuğa çık! Bu, ruhunu sarsan şeylerin telafi sürecidir. Kendinle bağlantı kurma sürecine adım atarak en derin korkularından umutlarına kadar her şeyi keşfedebilirsin. Artık dışarıya bakmana gerek yok. İnsanın en nihai tecrübesi kendisidir.

2 Temmuz saat 15:50’de Merkür, Aslan burcuna geçiyor. Eğer aklında bir şey var ama bir türlü söyleyemiyorsan, işte sana cesaret verme zamanı! Ama dikkatli ol, çünkü Merkür hızlı konuşurken Aslan etkileyici olabilir. Kelimeler ağzından fazlasıyla uçabilir, bu yüzden söyleyeceğin şeyin etkisini göz ardı etme! Hazırsan, büyük adımlar atmanın tam zamanı! Bulunduğun vaatlere dikkat et.

6 Temmuz saat 01:57’de Yengeç burcunda 14 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay dönemi sana sakladığın mecazi tohumları ekmek için harika bir fırsat sunuyor. Ancak unutma, bu tohumları herkese duyurmak zorunda değilsin. Sadece niyetini belirleyip onları ortaya çıkarmak için en doğru zamanı kollamalısın. Ne dersin, kendi iç dünyanda büyüyen ve gelişen bu tohumları şimdiye kadar hiç olmadığı kadar güçlü bir niyetle ekelim mi?

11 Temmuz saat 19:19’da Venüs, Aslan burcuna geçiyor. İşte sana büyük bir fırsat! Artık sadece sevilmek veya takdir edilmek istemiyorsun, sen hayranlıkla izlenmek istiyorsun. Bu geçiş sırasında büyük hamleler yapma ve risk alma zamanın geldi! Cesur olmak istemezsen kenarda kalabilirsin. Bundan sonra her şey mümkün. Cesur adımlar at ve hayatında büyük değişikliklere yer ver. Seni hayranlıkla izleyecek insanları etkilemek için en iyisini yap. Bu fırsatı kaçırma!

20 Temmuz saat 23:43’de Mars, İkizler burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte dikkatini çeken sayısız şey olacak, bu yüzden uzun süre bir şeye odaklanmak zor olabilir. Ama endişelenme, çünkü bu geçitte yolda kalmak ya da farklı yolları denemek seni hedefine götürebilir. Burada çeşitlilik tatmaktan zevk almayı tercih ettiğini gösterir. Plan A işe yaramazsa hiç sorun değil! Hızlıca Plan B, C hatta D bile bulabilirsin.

21 Temmuz saat 13:16’da Oğlak burcunda 29 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay, başladığın şeyleri tamamlamak için sana ekstra güç veriyor. Özellikle Oğlak burcunda olduğunda, hedeflerine ulaşmak için daha da kararlı olursun. Bitmesi gereken bitsin. Buna izin ver. Her biten şeyin arkasından daha güzeli kesinlikle gelir. Bu gerçektir. İnan!

22 Temmuz saat 10:45’te Güneş, Aslan burcuna geçiyor. Aslan burcunun özgüvenli enerjisiyle geri durmanın bir anlamı yok. İster bir ilişki iste, ister bir iş veya yeni bir proje arayışında ol, hatta maceradan hoşlan, istediğin şeyin peşinden gitmek için tam zamanı.. Yıldızlara ulaş ve hayallerini gerçekleştir!

26 Temmuz saat 01:42 de Merkür, Başak burcuna geçiyor. Başak burcuyla birleşen Merkür, bilgiye olan açlığını tetikliyor ve gereksiz şeyleri elemene yardımcı oluyor. Düşünce gücün en net şekilde ifade edilirken, analitik yeteneklerin de güçleniyor. Eşsiz bir fırsat, değil mi? Artık düşüncelerini daha net bir şekilde iletebilir ve her türlü bilgiyi daha etkili bir şekilde analiz edebilirsin. Sınırları zorlayan ve hedeflerine odaklanan bir düşünce sürecine hazır ol!

26 Temmuz saat 16:59’da Kiron, Koç burcunda geri hareketine başlıyor. Bireylerin kendileriyle ilgili bir iç hesaplaşma sürecine girmesini sağlayacak. Bu dönem, genellikle zorluklarla karşılaşsa da güçlü bir adalet duygusuyla donanmıştır. Herkes payına düşeni alacaktır. Bu geri hareket döneminde kendini sorgulayabilir ve kişisel hedeflerine odaklanarak daha güçlü bir yol çizebilirsin. Unutma, şifa insanın içindedir!

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Merkür'ün 3 Haziran'da İkizler burcuna geçişi ile beraber öğrendiklerinizi, tecrübe ettiklerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Paylaşımcı, entelektüel, meraklı ve her zamankinden daha dışa dönük bir izlenim sergileyebilirsiniz. Çevrenizin dikkatini çekecek girişimler ve konuşulacak işler üzerinde çalışabilirsiniz.

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BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 3 Haziran'da Merkür'ün burcunuzdan ayrılıp İkizler burcuna geçişi ile beraber araştırmalarını yaptığınız, kendinize kattığınız konuları kullanmaya başlayabilirsiniz. Ekonomik açıdan hareketli bir süreç olabilir. Kazanmak, harcamak hızlı gelişebilir. Hesabınızı tutmak, birikimlerle ilgilenmek konusunda daha dikkatli ve sabırlı olmalısınız.

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İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 3 Haziran'da yönetici gezegeniniz Merkür'ün burcunuza geçişi ile beraber sizin döneminiz olan bugünleri daha da renkli hale getirebilirsiniz. Kararlarınızı netleştirmek, onları işlemek, memnun olmadığınız durumlara düzen getirmek adına bu geçişi iyi değerlendirmelisiniz. Çok konuşabilir, çok konuşulabilirsiniz.

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YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 3 Haziran'da Merkür'ün İkizler burcuna geçişiyle beraber arka planı yönetmek konusuna eğilebilirsiniz. İçinize attığınız, "sonra" dediğiniz konularla ilgilenmelisiniz. Olumsuz ve aksi bir durumda bunların patlak vermesi sizi zora sokabilir. Kendinizi, hayatınızı, fikirlerinizi ertelemek doğru bir hamle değildir.

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ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 3 Haziran'da Merkür'ün İkizler burcuna geçişiyle beraber sosyal anlamda renkli ve hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş stresini atacağınız, farklı gündemler ve insanlar tanıyacağıız bir süreç olabilir. Yeni arkadaşlar edinmek, arkadaşlık kavramınıza yeni bir soluk getirebilir. Konuşkan, meraklı, tuttuğunu koparan ve geleceğe umutla bakan biri olarak karşınızda bunları taşıyan insanlar görmek sizi yüreklendirebilir.

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BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 3 Haziran'da yönetici gezegeniniz Merkür'ün İkizler burcuna geçişi ile beraber kariyer noktasında hareketli ve yoğun bir gündeme erişebilirsiniz. Beklentilerinizi gerçekleştirmek adına büyük çabalar verebilir, emeğinizi ortaya koyabilir, tecrübelerinizi konuşturabilirsiniz. Resmi konular, yazılı işler, sosyal platformlar önem kazanabilir.

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TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 3 Haziran'da Merkür'ün İkizler burcuna geçişi ile beraber eğitici ve öğretici bir sürece girebilirsiniz. Yetenekleriniz ve ilgi alanlarınıza göre eğitimlere yazılabilir, bu konuların hakim olduğu yerleri ziyaret edebilir, yetkin kişilerle görüşebilirsiniz. İletişim açısından aktif olacağınız bir dönemdesiniz.

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AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 3 Haziran'da Merkür'ün İkizler burcuna geçişi ekonomik konuları hızlandırabilir. Ödemeler, alacak verecek konularında dikkatli olmalı ve zamanında işlem yapmaya özen göstermelisiniz. Sorumluluklarınızı bilerek ilerlemek sizi yapmak istediklerinizden alıkoymayacaktır. Korktuğunuzu bilmek ama bundan kaçmak yeterli bir çözüm olmayabilir. Bu yüzden ne yaşadığınızın bilincinde olarak ilerlemelisiniz.

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YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 3 Haziran'da Merkür'ün İkizler burcunda seyretmeye başlamasıyla size yeni deneyimler kazandıracak, sizin de katkı sağlayacağınız insanlarla tanışabilirsiniz. Kalabalık çevrelere girmek, hayatınıza hareket ve gündem getirmek adına önemli bir süreç olabilir. Bazen nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı anlamakta zorlanabilirsiniz.

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OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 3 Haziran'da Merkür'ün İkizler burcuna geçişiyle beraber işinizle ilgili konular ve geliştirilmesi gereken noktalar gündeminiz olabilir. Eğitim almak, bilginizi kullanmak, tecrübelerinizi sunmak adına önemli bir süreçtesiniz. Beceri sahibi olmakla beraber bunları paylaşmayı, kullanmayı bilmek de son derece önemlidir. Bu önemin farkına varacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz.

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KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 3 Haziran'da Merkür'ün İkizler burcuna geçişiyle beraber çeşitli etkinlikler, sosyal programlar, tanışmalar gündeminizde yer bulabilir. Biraz rahatlamaya, esnemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu ihtiyacınızı karşılayacak, zihninizi ve kalbinizi havalandıracak tercihlerde bulunabilirsiniz. Yeni ortamlar görmek ve insanlar tanımakla ilgili motivasyonunuzu yeniden kazanabilirsiniz. Bir anda hareketli, renkli ve hızlı gelişen süreçler yaşayabilirsiniz.

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BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 3 Haziran'da Merkür'ün İkizler burcuna geçmesiyle beraber aile ve ev yaşantınızla ilgilenebilirsiniz. Rahat hareket etmenizi engelleyen eşyalar, tercihler konusunda değişim kararı alabilirsiniz. Daha sade ve işlevsel olmaya özen gösterebilirsiniz. Evde tadilat ve düzenleme başlayabilir.