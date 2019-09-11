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Haberler >Mahmure >Astroloji>Koç Burcu Şifalı Bitkileri
Burçlar

Koç Burcu Şifalı Bitkileri

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Koç Burcu Şifalı Bitkileri
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"Koç burcu, Mars’ın etkisi altında olduğu için kuvvetli açılardan yükselerek gelen Mars, koç burçlarında değişik sorunlara yol açabilir. "

Özellikle vücuttaki mineral ve vitamin dengesinin bozulması başlıca etkilerindendir. Koç burçlarının bu sorununa çözüm olabilecek bitkisel bir bitki olan ısırgan otu, çeşitli faydaları sayesinde koçları daha dinç tutacaktır.

Koçlar için mucize bitkilerden biri olan ısırgan otunu 1 çay kaşığı olacak şekilde, 1 fincan sıcak suda 3-4 dakika arasında demleyerek tükettiğinizde, kan basıncını da dengelediğini de gözlemleyeceksiniz.

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