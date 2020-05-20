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Haberler >Mahmure >Astroloji>Koç Burcu Çocuğu
Burçlar

Koç Burcu Çocuğu

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Koç Burcu Çocuğu
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"Erkenden konuşup erkenden yürümeye başlayan koç burcu çocuğu, doğduğu andan itibaren evin otoritesinde yer edinmek için çaba gösterir. "

Karınları acıkınca tam bir canavara dönüşen Koçlar, doyduklarında ise değişerek etrafa gülücükler dağıtmaya başlayabilirler.

Enerjik, hareketli ve atılganlardır. Küçük yaştaki Koçlarda sinirlilik hakimdir. Sıklıkla kavga halinde olan Koçların kendilerini ve çevresindekileri yaralaması olası bir durumdur. Ceza durumları Koç burcu çocukları için pek işe yarayan bir yöntem değildir. Aksine çocuk için hırçınlaşma ve inatlaşma isteği uyandırır. Tatlı ve yumuşak bir dil sayesinde onlarla iyi iletişimler kurabilirsiniz.

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