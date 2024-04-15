Burçlara göre beslenme rehberi
Astroloji hayatımızla ilgili birçok şey hakkında rehber olabiliyor. Yiyecek tercihlerimiz ve yeme alışkanlıklarımız da bunlardan biri. Her burcun özellikleri yeme alışkanlıklarını etkiliyor.
Peki hangi burç hangi besinleri tüketirse daha faydalı olur? Astrolog Didem İlhan anlatıyor. İşte ilginç detaylar…
Koç
Koç burcu, cesur ve baharatlı yiyecekleri seven bir burçtur. Koçlar için ideal yiyecekler arasında baharatlı yemekler, ızgara etler ve salatalar bulunur. Potasyum fosfat eksikliği duygu durumlarında sıkıntıya neden olabilir. Bu mineral bakımından zengin yiyeceklerden bazıları domates, fasulye, esmer pirinç, mercimek, ceviz, zeytin, soğan, marul, karnabahar, salatalık, ıspanak, brokoli, incir, muz, kuru kayısı ve kabak… Bunları diyetinize mutlaka katın!
Boğa
Boğa burcu, et yemekleri, makarna, çikolata gibi rahatlatıcı ve lezzetli yiyecekleri sever. Ayrıca kaliteli malzemelerle yapılmış yiyecekleri tercih eder. Onlar için tiroidin sağlıklı çalışması için balık ve deniz ürünleri gibi doğal iyot içeren yiyecekler tüketmek önemlidir. Sağlıklı kalmak için karbonhidratı azaltmalı ve yumurta, ciğer, kuru fasulye, sağlıklı tohumlar, taze meyve ve yeşil salataları diyetlerine eklemeli.
İkizler
İkizler burcu, çeşitliliği ve yenilikleri sever. İkizler, meze, deniz ürünleri ve füzyon mutfağı gibi çeşitli yemekleri tercih edebilir. Kemik sağlığı için kalsiyuma ihtiyaçları vardır; bu nedenle lor peyniri harika bir seçenek. Potasyum klorür akciğerleri ve bronşları korur. Bu mineral bakımından zengin yiyecekler arasında kuşkonmaz, yeşil fasulye, domates, kereviz, havuç, ıspanak, portakal, şeftali, erik, kayısı ve yabani pirinç bulunuyor. Ayrıca, birçok İkizlerin günde dört mini-öğün yemesi daha sağlıklı olabilir.
Yengeç
Yengeç burcu, ev yemeği sever. Çocukluklarını hatırlatan yemekleri tercih eder. İlk akla gelenler makarna, fırında tavuk ve ev yapımı çorbalar... Kalsiyum florür eksikliği, varis, diş eti çekilmesi, omurganın eğrilmesi ve göz problemlerine neden olabilir. Bu yüzden yumurta sarısı, çavdar, yoğurt, pancar, balık ve istiridye diyetinize eklemelisiniz. Yengeç sağlık astrolojisinde göğüsler ve mideden sorumlu olduğu için sindirim sistemini zorlayacak gıdalardan kaçınmalıdır.
Aslan
Aslanlar, iddialı ve havalı yemekleri severler. Mesela et yemekleri, tartar, ıstakoz ve alevli meyve tabağı! Magnezyum fosfat kan albümini oluşturur, kanın akıcılığını sağlar ve sindirim enzimlerini harekete geçirir. Aslanlar için bu elementi içeren yiyecekler idealdir; tam buğday ve çavdar ürünleri, badem, ceviz, ay çekirdeği, incir, limon, elma, şeftali, hindistancevizi, pirinç, deniz ürünleri, pancar, kuşkonmaz ve yumurta sarısını diyetinize katarak sağlıklı bir bünyeye sahip olabilirsiniz.
Başak
Başaklar, sağlıklı ve besleyici yiyecekleri sever. Basit ve taze malzemelerle yapılmış yemekleri tercih ederler. Pek çok restoranda bulunan kaseler, salatalar ve meyve smoothieleri Başakların damak tadına uyar. Potasyum sülfatın yetersiz alımı yorgunluk, kabızlık, saç dökülmesi, egzama ve pul pul dökülen cilde neden olabilir. Bunu engellemek için yeşil yapraklı sebzeler, tam buğday ve tam tahıl ekmeği, buğday rüşeymi yağı, yulaf, badem, peynir, turunçgiller, muz, limon, az yağlı dana ve kuzu eti tercih edebilirsiniz.
Terazi
Teraziler, görsel olarak hoş ve lezzet dengesi sağlanmış yemekleri tercih eder. Sushi rollar, şarküteri tabakları ve renkli salatalar hoşuna gider. Yüksek protein, düşük yağ içeren, şekerli ve asitli gıdalardan uzak bir diyet sizin için ideal. Çilek, elma, kuru üzüm, badem, kuşkonmaz, bezelye, mısır, havuç, ıspanak, pancar, turp, domates, buğday, esmer pirinç ve yulaf ezmesi de sindiriminize yardımcı olur.
Akrep
Akrepler, baharatlı ve tuzlu yani yoğun lezzetleri sever. Örneğin köriler, güveçler ve bitter çikolatalı tatlılar... Akreplerin diyetlerinde bulunması gereken kalsiyum sülfat bakımından zengin gıdalar arasında kuşkonmaz, karnabahar, turp, soğan, domates, incir, vişne ve hindistancevizi bulunur. Ayrıca balık ve deniz ürünleri, yeşil salatalar, pancar, mercimek, badem, ceviz, narenciye, yaban mersini, elma, muz ve ananas da sindirimlerini rahatlatır.
Yay
Yaylar, egzotik ve lezzetli yemekleri tercih eder. Yaylar için uygun yemekler arasında sokak lezzetleri, mangal ve uluslararası mutfakların yemekleri bulunur. Genelde ince saç, cansız cilt ve diş etlerinin geri çekilmesi gibi sorunları olur. Bunları engellemek için kabuklu yenebilen meyve ve sebzeler, çiğ salatalar, yeşil biber, incir, çilek, armut, elma, patates, yulaf, tam tahıl ve yumurta sarısı faydalı olur. Fiziksel aktivite Yayların olmazsa olmazı; yeterince egzersiz yapmazlarsa hasta olurlar.
Oğlak
Oğlak burçları geleneksel yemekleri sever. Güveç, pilav ve börek favorileridir. Kalsiyum fosfat eksikliği dikkat edilmezse Oğlaklarda raşitizme, şekilsiz kemiklere, omurga eğriliğine, diş bozukluklarına ve eklem ağrılarına neden olabilir. Bu mineral açısından zengin olan yiyecekler arasında turunçgiller, incir, kereviz, lahana, hindiba, ıspanak, brokoli, mısır, bezelye, patates, ceviz, badem, tam buğday, yulaf ve esmer pirinç bulunmaktadır.
Kova
Kova, yenilikleri sevdiğinden moleküler gastronomi, vegan mutfağı ve füzyon yemekleri hoşuna gider. Sodyum klorürü doğal yollardan almak için mevsim balıkları, midye, ıspanak, turp, kereviz, lahana, marul, mısır, kabak, mercimek, badem, ceviz, elma, şeftali, armut, limon ve portakal tüketmelidir. Kova burcu insanları, projelere ve etkinliklere dalmayı severler ve öğünlerini unutur. Aman dikkat diyorum, günde üç ana bir ara öğünü atlamayın…
Balık
Balıklar, rahatlatıcı yiyecekleri sever. Tatlılar, bol soslu makarna ve doyurucu çorbalar gibi... Vücuttaki demir eksikliği kansızlığa, düşük tansiyona, iltihaplara ve kalp düzensizliklerine yol açabilir. Bunu engellemek için diyetlerine dahil etmeleri gereken demir açısından zengin yiyecekler ciğer, az yağlı dana eti, kuzu eti, yumurta sarısı, midye ve sakatat, tam tahıllar, yulaf, kuru fasulye, pancar, ıspanak, soğan, marul, kuru üzüm, hurma, kayısı, şeftali, üzüm, elma, limon, portakaldır.