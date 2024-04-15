Burçlara göre beslenme rehberi

İkizler burcu, çeşitliliği ve yenilikleri sever. İkizler, meze, deniz ürünleri ve füzyon mutfağı gibi çeşitli yemekleri tercih edebilir. Kemik sağlığı için kalsiyuma ihtiyaçları vardır; bu nedenle lor peyniri harika bir seçenek. Potasyum klorür akciğerleri ve bronşları korur. Bu mineral bakımından zengin yiyecekler arasında kuşkonmaz, yeşil fasulye, domates, kereviz, havuç, ıspanak, portakal, şeftali, erik, kayısı ve yabani pirinç bulunuyor. Ayrıca, birçok İkizlerin günde dört mini-öğün yemesi daha sağlıklı olabilir.