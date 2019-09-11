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Haberler >Mahmure >Astroloji>Koç Burcu Kariyeri
Burçlar

Koç Burcu Kariyeri

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Koç Burcu Kariyeri
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"Koç burcu, yönetilmeyi sevmeyen bir burç olduğu için kendi başına çalışırken ya da patron rollerinde başarılı olacaktır. "

Özveri ile çalışırlar. Çalışırken tüm benliklerini yaptıkları işe yönlendirirler. Çalışma ortamı rahat olmayan bir Koç burcu insanı için değişik bir çalışma ortamı araması uzun sürmeyecektir.

İletişim, reklamcılık ve endüstri alanında ilerleyebilirsiniz. Bu alanlar sizin için ideal yolların başlangıcı olabilir. Liderlik vasfı yüksek kişiler için de askeri bir alana yönelmek iyi bir seçenek olabilir. Çok çalışıp çok çabalayan Koç burçları, karşılık olarak sadece bir takdir bekler, emir almaktan hoşlanmazlar.

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