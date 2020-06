Koç Burcu Aşk Hayatı

Ancak Koç burçlarının gönlü o kadar zengindir ki birden çok flörtü bir arada idare edebilir. Özgürlük kavramını uğruna yerler altına alabileceği çok az kişi vardır. Tutkularını derinlerinde besler, içe dönük bir aşıktır.

Koç kadınları yenilikçidir ve değişik fanteziler içine girebilirler. Seks hayatlarında da oldukça sabırsız olan Koç kadınları, baskın olmayı severler ve üstte olmayı tercih ederler. Bir Koç kadınıysanız kovboy pozisyonunu deneyebilirsiniz.

Koç erkeklerinde ise durum aynı. Her zaman, her yerde ve her şartta seks yapabilirler. Sevişmeyi bir spor olarak gören Koç erkekleri, egoist bir tavır sergileyerek partnerini mutlu etmeye odaklanırlar. Koç burcu işini kısa tutmayı sever.