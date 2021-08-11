Herkes burcun olduğu gibi aynı zamanda koç burcunun da belli bir gezegeni bulunmaktadır. Bu gezegen üzerinden özellikleri ortaya çıkar ve aynı zamanda ne anlama geldiği ifade edilebilir. Özellikle her burcu ait olan gezegenler üzerinden bu bursları etkileyen yanları merak edilen konular içerisinde yer alıyor.

Koç Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Bütün farklı burçların yönetici gezegenleri bulunmaktadır. Koç burcu ele alındığı zaman ise bu burcunun yönetici gezegeni mars olarak öne çıkıyor. Özellikle hırslı ve sabırlı olmaları ile bilinen bir burç ve yönetici gezegen şeklinde anlatmak mümkün. Aynı zamanda fiziki olarak özellikleri en bilgin ortaya çıkan burç olarak da koç burcu ifade edilmektedir. Bu bağlamda koç burcunu etkileyen gezegen ise mars olarak öne çıkar.

Koç Burcu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

Yönetici gezegen olarak öne çıkan Mars koç burcu üzerinden ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Mars gezegeninin koç burcu adına önemli etkide bulunur. Özellikle Cana yakın ve dost tutumlu bir etki oluşturur. Aynı zamanda tutku ile hayvanlardaki içgüdüler gibi önemli duyguların yöneticisidir ve etkiler. Ayrıca özgüven sahibi olan ve kendin de her konuda güç bulan bir yapı olarak öne çıkar. Hırçın, kavgacı, keskin zekalı ve bağımsız ile kararlı gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır.

Koç Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

Koç burcu gezegeni için hareketler aynı zamanda burcu etkileyen önemli unsurlar içerisinde yer almaktadır. Özellikle 2021 yılı itibariyle Ceres gezegeninden etkileneceğini söylemek mümkün. Bu dönemde koç burcunun şefkat ve sevgi duygularını önemli oranda ortaya çıkacağını ve artacağını söylemek gerekir. Aynı zamanda bolluk ve bereket içerisinde geçecek bir dönemin yanı sıra, aile ilişkilerini güçlendirecek bir etki yaratacaktır. Yaşanacak olan hareketlilik ile beraber aynı zamanda koç burcu üzerinde bir enerji ortaya çıkacaktır. Bu enerji koç burcunu içerisinde olan kişilerin yapmak istediklerini etkin biçimde gerçekleştireceği yönelik öne çıkar.

Koç Burcu Gezegeninin Özellikleri

Koç burcu gezegeni Mars olarak öne çıkar ve birçok farklı özelliği bulunmaktadır. Bu özellikleri ile beraber hareketleri üzerinden Koç burcunu etkiler.

- Karakter nitelikleri, fiziksel görünüşü ve bencil çıkarlarını tanımlar.

- Ev kişiliğinin bilinçlenmesini sağlayan bir özelliğe sahiptir.

- Ruh bilimi ile davranışları etkiler.

- Kontrolün az olduğu yaşam çerçevesinde çevreyi simgeler.