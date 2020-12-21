Bilinmezi bilmek istiyorsan bilinçaltının sesine kulak vermelisin.

30 Aralık Çarşamba günü yılın son dolunayı gerçekleşecek. Kaçtığınız sorumluluklarınız var ise geriye dönerek tamamlamanız için son şansınız olabilir. Dolunay gerçekleştikten sonra artık geriye dönmek kolay olmayacaktır. Kendini aşmak istiyorsan verimli davranışları günlük rutinlerine de eklemelisin. Yılın hesabını borçsuz kapatmak istiyorsan yarım bıraktıklarını tamamlamalısın. Yeni bir sürece ve yeni bir döngüye dahil oluyorsunuz. Sizlerde yaşadıklarınızı anlamak ve gelişen büyüme sürecine dahil olmak adına sürprizli gelişmelere çekileceksiniz. Kendinizi bu bağlamda hazırlamak adına bir düzene girmelisiniz. Eğer disiplinli bir yön içinde olursanız Jüpiter size yardım edecek ve büyüyeceksiniz.

Motivasyon sözü: “İmkânın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.” Fatih Sultan Mehmet