Kova Burcu Aylık Yorum
Artık sorumluluklarınız daha bariz bir artış gösteriyor olsa da yaşama daha farklı bir yönden bakmayı seçiyorsunuz.
Fırsatlar bu ay tanıdığınız insanlar aracılığıyla sizlere gelecek. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaktan veya iyilik adına yaptığınız fedakarlıkların listesini tutmaktan vazgeçin. Patron olmak ya da güçlü olmak sizin için hiç önemli olmadı. Kendinizi tahammülsüz hissetmeyin ve bu tuzağa düşmeyin.
Yönetici gezegeniniz Satürn’ün Jüpiter ile sizin burcunuzda kavuşumuyla başlayan Kova Çağı, Kova burcuna odaklanan ruhu sarsan bir enerji akışı getirir ve kim olduğunuzu, dünyada nasıl hareket etmek istediğinizi tanımlamanıza yardımcı olur. 17 Aralık tarihinden sonra hayatınızda büyük bir dönüm noktasına ilerliyorsunuz. Yeni sorumluluklar, kısıtlamalar ve zorlu yaşam dersleri söz konusu iken aynı zamanda derin bir bilgelik duygusu ve bol miktarda büyüme getirecek. Seviye atlıyorsunuz ve kişisel sınırlarınızın dış cephelerini keşfediyorsunuz, benlik duygunuzu sınırlara zorluyorsunuz. Şu anki yolunuzdan ne kadar uzaklaşırsanız ve ufkunuzu ne kadar genişletirseniz kendinizi o kadar güçlü ve değişime açık hissedeceksiniz. Geleceği kucaklamaya hazır olun.
14 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile 2017 yılından bu zaman süregelen problemlerinizi sonlandırmaya hazırlanıyorsunuz. Alacağınız eğitimler ya da yeni işinizde yaptığınız uzlaşmalar size büyük başarılar getiriyor.
21 Aralık tarihinden sonra Güneş’in ve Merkür’ün Oğlak burcuna geçmesiyle yaşamınızda bazı gerçeklere karşı yeni hareketlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Bu durum belki evliliğiniz belki ilişkileriniz belki de çalışma arkadaşlarınız ile ilgili olabilir. Konu her ne ise, sizin içinde bulunduğunuz koşulun yapısına uygun olacaktır.
Köşeye sıkıştıran, bir yerden büyürken bir yerden daralıyor gibi hissettiren duygu durumunuzu kontrol edin. Söyleyecek sözün, sığınılacak limanın kalmadığı çaresizlik halinizden çıkın. Her zaman söylenecek şeyler ve size destek olacak insanlar vardır. İnsanlarla aranızdaki mesafeyi arttırma işini artık durdurmalısınız. Bu durumu iyi yönetirseniz bundan 2 yıl sonra kendinizi hayal bile edemeyeceğiniz harika işler içinde bulabilirsiniz. Güzel bir ay ve şimdiden güzel bir yıl dileriz
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Burç Uyumu
BOĞA BURCU BUGÜN
Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı
İKİZLER BURCU BUGÜN
Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı
YENGEÇ BURCU BUGÜN
İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı
ASLAN BURCU BUGÜN
Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı
BAŞAK BURCU BUGÜN
Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı
TERAZİ BURCU BUGÜN
Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı
AKREP BURCU BUGÜN
Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı
YAY BURCU BUGÜN
Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı
OĞLAK BURCU BUGÜN
Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı
KOVA BURCU BUGÜN
Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı
BALIK BURCU BUGÜN
Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı