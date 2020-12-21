Artık sorumluluklarınız daha bariz bir artış gösteriyor olsa da yaşama daha farklı bir yönden bakmayı seçiyorsunuz.

Fırsatlar bu ay tanıdığınız insanlar aracılığıyla sizlere gelecek. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaktan veya iyilik adına yaptığınız fedakarlıkların listesini tutmaktan vazgeçin. Patron olmak ya da güçlü olmak sizin için hiç önemli olmadı. Kendinizi tahammülsüz hissetmeyin ve bu tuzağa düşmeyin.

Yönetici gezegeniniz Satürn’ün Jüpiter ile sizin burcunuzda kavuşumuyla başlayan Kova Çağı, Kova burcuna odaklanan ruhu sarsan bir enerji akışı getirir ve kim olduğunuzu, dünyada nasıl hareket etmek istediğinizi tanımlamanıza yardımcı olur. 17 Aralık tarihinden sonra hayatınızda büyük bir dönüm noktasına ilerliyorsunuz. Yeni sorumluluklar, kısıtlamalar ve zorlu yaşam dersleri söz konusu iken aynı zamanda derin bir bilgelik duygusu ve bol miktarda büyüme getirecek. Seviye atlıyorsunuz ve kişisel sınırlarınızın dış cephelerini keşfediyorsunuz, benlik duygunuzu sınırlara zorluyorsunuz. Şu anki yolunuzdan ne kadar uzaklaşırsanız ve ufkunuzu ne kadar genişletirseniz kendinizi o kadar güçlü ve değişime açık hissedeceksiniz. Geleceği kucaklamaya hazır olun.

14 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile 2017 yılından bu zaman süregelen problemlerinizi sonlandırmaya hazırlanıyorsunuz. Alacağınız eğitimler ya da yeni işinizde yaptığınız uzlaşmalar size büyük başarılar getiriyor.

21 Aralık tarihinden sonra Güneş’in ve Merkür’ün Oğlak burcuna geçmesiyle yaşamınızda bazı gerçeklere karşı yeni hareketlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Bu durum belki evliliğiniz belki ilişkileriniz belki de çalışma arkadaşlarınız ile ilgili olabilir. Konu her ne ise, sizin içinde bulunduğunuz koşulun yapısına uygun olacaktır.

Köşeye sıkıştıran, bir yerden büyürken bir yerden daralıyor gibi hissettiren duygu durumunuzu kontrol edin. Söyleyecek sözün, sığınılacak limanın kalmadığı çaresizlik halinizden çıkın. Her zaman söylenecek şeyler ve size destek olacak insanlar vardır. İnsanlarla aranızdaki mesafeyi arttırma işini artık durdurmalısınız. Bu durumu iyi yönetirseniz bundan 2 yıl sonra kendinizi hayal bile edemeyeceğiniz harika işler içinde bulabilirsiniz. Güzel bir ay ve şimdiden güzel bir yıl dileriz