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Haberler >Mahmure >Astroloji>Kova Burcu Sağlığı
Burçlar

Kova Burcu Sağlığı

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Kova Burcu Sağlığı
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"Kova burçları oldukça hassas bir metabolizmaya sahiptir."

Kimyasal ilaçlardan ziyade doğal yollarla elde edilen ilaçlar vücutlarını daha olumlu etkiler. Birden başlayan ve hemencecik biten hastalıklara kapılırlar. Sağlık onlar için çok önemlidir. Canları hassas ve kıymetlidir. Ufacık bir rahatsızlıkta yakınmaya başlarlar. 

Strese bağlı hastalıklarla pek fazla karşılaşmazlar. Fiziksel problemlerle değil, daha çok dolaşım sistemi ile ilgili hastalıklarla karşılaşabilirler. Zihnini doğru bir şekilde kullanmayı başardıkları için psikolojik olarak o hastalığı yenebilirler.

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