Yengeç Burcu Haftalık Yorum
İçindeki sen, kendini keşfetmene olanak vermeli.
Yılın son dolunayı burcunda gerçekleşecek. Zorlayıcı bir yılın kapılarını kapatıyorsun ve artık ardına bile bakmak istemiyorsun. Şimdi iş hayatındaki başarıları kutlama zamanı diyebiliriz. Kariyerinde önemli bir kapıyı aralıyorsun. 2019 ve 2020 yılların hesabının görüleceği bir dolunay yaşanacak. Sen sen ol kalp kırmamış, insanları incitmemiş ve sana değer verenleri göz ardı etmemiş ol. Günler azalırken tamamlanmak istiyorsan hatalarını gözden geçir ve son düzeltmelerini yap. Herkesi bırak, çevreni bırak, seni üzenleri bırak, göz yaşına neden olanları bırak. Sen bırak ki hayat seni bırakmasın. Yılın son günü bırakmanın mükâfatı yeni yılın hediyesi tadında olacak. İmkânsızları imkanlı yapmak aslında elinde olacak. Tek bir sözünle ve tek bir hareketinle hayatını değiştireceksin. Alt benliğin seni yeniden hayata bağlayacaktır. Kendini bulduğun kişiyi kaybetme.
Motivasyon sözü: “Hayat, yaşantı aramak değil, kendimizi aramaktır.” C. Pavese
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Burç Uyumu
BOĞA BURCU BUGÜN
Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı
İKİZLER BURCU BUGÜN
Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı
YENGEÇ BURCU BUGÜN
İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı
ASLAN BURCU BUGÜN
Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı
BAŞAK BURCU BUGÜN
Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı
TERAZİ BURCU BUGÜN
Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı
AKREP BURCU BUGÜN
Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı
YAY BURCU BUGÜN
Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı
OĞLAK BURCU BUGÜN
Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı
KOVA BURCU BUGÜN
Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı
BALIK BURCU BUGÜN
Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı