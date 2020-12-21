İçindeki sen, kendini keşfetmene olanak vermeli.

Yılın son dolunayı burcunda gerçekleşecek. Zorlayıcı bir yılın kapılarını kapatıyorsun ve artık ardına bile bakmak istemiyorsun. Şimdi iş hayatındaki başarıları kutlama zamanı diyebiliriz. Kariyerinde önemli bir kapıyı aralıyorsun. 2019 ve 2020 yılların hesabının görüleceği bir dolunay yaşanacak. Sen sen ol kalp kırmamış, insanları incitmemiş ve sana değer verenleri göz ardı etmemiş ol. Günler azalırken tamamlanmak istiyorsan hatalarını gözden geçir ve son düzeltmelerini yap. Herkesi bırak, çevreni bırak, seni üzenleri bırak, göz yaşına neden olanları bırak. Sen bırak ki hayat seni bırakmasın. Yılın son günü bırakmanın mükâfatı yeni yılın hediyesi tadında olacak. İmkânsızları imkanlı yapmak aslında elinde olacak. Tek bir sözünle ve tek bir hareketinle hayatını değiştireceksin. Alt benliğin seni yeniden hayata bağlayacaktır. Kendini bulduğun kişiyi kaybetme.

Motivasyon sözü: “Hayat, yaşantı aramak değil, kendimizi aramaktır.” C. Pavese