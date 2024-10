EKİM AYI BURÇ YORUMLARI 2024 || Aygül Aydın tek tek anlattı...Halkalı Güneş Tutulması Etkilerine Dikkat! Ekim'de Hangi Burcu Neler Bekliyor?

EKİM AYI BURÇ YORUMLARI

“Zamanını ve enerjini kapattığın kapıyı yeniden açmak için harcama. Ne hissettiğini unutup, neyi hak ettiğini hatırla. Çünkü ancak o zaman hayat hak ettiğini verecek sana.”

AYIN GÜNDEMİ

2 Ekim saat 21:46’da Terazi burcunda 10 derecede bir “Halkalı Güneş Tutulması” gerçekleşiyor. Ailen, arkadaşların ve iş arkadaşlarınla olan iletişimin bu tutulmadan etkilenecek. Eğer bir kavga yaşadıysan ya da içinde uzun süredir taşıdığın bir öfke varsa, bu tutulma zamanında onları dillendirmek için harika bir fırsat olabilir. Unutma, sağlıklı ilişkilerin temeli iyi iletişimdir!

9 Ekim saat 10:04’de Jüpiter, İkizler burcunda geri hareketine başlıyor. Bu, zihnin için keşifler ve maceralar zamanı demek! İkizler burcu, diğer burçlara nazaran daha fazla deneyim çeşitliliği sunuyor. Hayatı yeni bir gözle görmek ve deneyimlemek için sonsuz bir fikir ve olasılık paleti sunuyor. Artık algı açıların çoğalarak, zihnini genişletecek ve seçeneklerini artıracak. Bu geçiş sırasında karşına çıkacak olan kavşakta tek bir yol görmeyeceksin. Tam tersine, seni karmaşık bir yol, kısayol, köprü ve yeraltı geçitleri labirentine sürükleyecek. Kendine yeni yollar açmak için hazır ol!

12 Ekim saat 03:32’de Plüton, Oğlak burcunda ileri hareketine başlıyor. İşte sana bir fırsat daha! Hayatta kalman için kritik olmayan alışkanlıkları, inançları, davranışları ve hırsları ortadan kaldırarak yeni bir sayfa açabilirsin. Plüton'un çalışma şekli öncelik vermektir. Fiziksel, zihinsel ve duygusal kaynaklarını nasıl harcadığını değerlendirmeni gerektirir. Plüton'un dönüştürücü ve canlandırıcı güçlerinden yararlanmanın tam zamanı!

13 Ekim saat 22:24’de Merkür, Akrep burcuna geçiyor. Bu dönemde, korkularınla yüzleşip arzularını keşfetme şansına sahipsin. Kendi hayatının yanı sıra başkalarının hayatlarıyla da daha derin bir bağ kurabilirsin. Yasağa tabu demeden konuşabileceğin bu zaman dilimi, seni daha samimi ve anlayışlı kılacak. Hazır ol, çünkü bu astrolojik yolculukta keşfedecek çok şey var!

17 Ekim saat 14:26’da Koç burcunda 24 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Eğer tohumlar harika bir şekilde büyüdüyse, onları kullanmanın ve meyvelerini toplamanın tam zamanı! Ama eğer işe yaramadılarsa, endişelenme. Koç dolunayı sana yeni başlangıçlar için cesaret verir. Bu yüzden, başka bir şey denemek için cesaretini topla ve yeni bir yolculuğa çık. Unutma, her zaman yeni bir şeyler deneyebilir ve büyüyebilirsin!



17 Ekim saat 22:29’da Venüs, Yay burcuna geçiyor. Venüs'ün Yay burcunda olmasıyla birlikte güven ve dürüstlük önem kazanıyor. Ancak, bu geçiş sırasında dikkatli olmalısın İşler abartılabilir ve kendini yanıltılmış hissedebilirsin. İnsanlar ve yerler normale göre daha büyük görünebilir, ancak bu etki geçtikten sonra gerçekleri görebilirsin. Unutma, her şey parlak gibi görünebilir, ancak sonuçlar her zaman beklentilerini karşılamayabilir.

23 Ekim saat 01:15’de Güneş, Akrep burcuna geçiyor. İçsel gücün daha da yükseliyor. Artık kafana koyduğun her şeyi başarabilirsin! Kendini gizemli bir yolculuğa hazırla, çünkü Akrep burcuyla hiçbir şey imkansız değildir.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile sizin için bir çağ kapanıp bir çağ başlıyor. Hayatınızın son 2 yılında aldığınız kararlar, vazgeçtiğiniz alışkanlıklar ve yaşadığınız süreçler daha anlamlı hale gelebilir. Tıkanıklıkların açılması, ikili ilişkilerde ne beklemeniz gerektiğini görmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile yaşantınızla ilgili tüm değişiklikleri kabul etmek, uygulamak daha kolay hale gelebilir. Sizin için hala bir soru işareti olan, sürüncemede kalan konularda artık beklememe kararı alabilirsiniz. İyi tarttığınız, iyi düşündüğünüz ve son 1 yıldır çabasını ortaya koyduğunuz konuların önü açılabilir.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile beraber kendinizi ifade etme becerileriniz daha gelişebilir ve sonuç almaya başlayabilirsiniz. Bir döngünün sizi nasıl değiştirdiğini daha iyi anlayacağınız bir süreçtesiniz. Hiçbir şey değişmemiş ve değişmeyecek gibi hissetseniz de, aslında artık duygularınızı doğru okumanın ve doğru okuyabilecek insanlarla bir arada olmanın önemini kavradınız.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile beraber yaşam koşullarınız noktasında önemli kararlar alabilirsiniz. Evinizin düzeni hatta bulunduğu muhit değişebilir, bu konuda daha cesur ve kararlı olabilirsiniz. Evlenme, ev sahibi olma, taşınma, kendi düzenini kurma, aile yadigarları ve mirasları gibi konularda beklentileriniz önünüze gelebilir. Özellikle bunlarla ilgili resmi işlemler, hukuki süreçler gündemdeyse neticeler almaya başlayabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile beraber sosyal hayatın kurallarını baştan yazabilirsiniz. Hangi ortamlara dahil olup hangi konuların ve insanların hayatınızda kalacağına dair kararlarınız netleşiyor. Cömert, sıcakkanlı ve yardımsever tutumlarınızın suistimal edilmeyecek olması öncelikli kriteriniz olabilir.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile beraber kazanmak ve kazancınızı değerlendirmek adına şanslı bir döneme giriyorsunuz. Son 1 yılda karşılaştığınız ve karşılaşamadığınız her şeyin sizi geliştirdiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Zaman aldığını, geç kaldığını düşündüğünüz işler hakkında aslında zamanın şimdi geldiğini göreceksiniz. Bu süre zarfında hangi duyguyla, hangi niyetle ne çabalar ortaya koyduğunuz önemlidir.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 2 Ekim'de burcunuzda gerçekleşecek Güneş Tutulmasıyla adeta evin tüm odaları güneş alıyor hissine kapılabilirsiniz. Ancak verdiğiniz çabalarla, yaptıklarınız ve yapmadıklarınız bu hissin gerçek olacağını da görebileceksiniz. Böylece kalmasından endişe ettiğiniz, güç yetiremediğiniz, çıkış bulamadığınız konular hakkında hızlı dönüşler almaya başlayabilirsiniz. Mental ve fiziksel açıdan yenilenmek, tazelenmek, daha iyi bir görünüme ve fikre erişmek adına şanslı etkiler altındasınız.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile beraber hayatın gülen yüzüyle tanışabilirsiniz. Sezgileriniz, yaşadıklarınızı daha iyi anlamanız konusunda size yardımcı olabilir. Emin olamadığınız, aklınıza yatmayan, sizi arada bırakan konular yerine hayatınıza böyle hissettirmeyen insanlar ve konular dahil etmeniz gerektiğini görebilirsiniz. İlişkilerinizin gerçek değeriyle yüzleşmek zorlayıcı olabilir. Bu zorlukla daha önce tanıştıysanız ve gerekeni yaptıysanız, şimdi daha az etkileneceksiniz. Bir temizlik, kışa hazırlık sürecindesiniz.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulmasıyla beraber hayatınızdaki insanları ve hedefleri değiştirebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi bu değişime ikna ettiniz ancak bir gelişme olmadığı için vazgeçmiş olabilirsiniz. Bu hissiyatınızı değiştirecek haberler alabilirsiniz. Tıkanıklıklar açılıyor.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulmasıyla beraber beklediğiniz haberlerin zemini oluşabilir. Bir kırılma noktasına geldiniz ancak kırıp dökmekle bunu yapmamanız gerektiğini de iyi biliyorsunuz. Şimdi bilginizi kullanma, becerilerinizi geliştirme, iletişimci ve iş bitirici yönünüzü ortaya koyma zamanındasınız. Bu anlamda yeni çevreler edinebilir, hayatınızdaki insanların önerileriyle farklı sektör ve konulara ilgi duyabilirsiniz.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulmasıyla beraber ticari ve sosyal açıdan zengin bir döneme girebilirsiniz. İş yapacağınız alanlar, hobileriniz, eğitim ve sosyal yaşantınızı etkileyen durumlar konusunda kararlarınız netleşiyor. Özellikle ertelediğiniz, kendinize hak görmediğiniz durumlarda daha istekli ve cesaretli olabilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 2 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ile beraber ekonomik ve ruhsal konulardaki sıkışıklığınız çözülüyor. Kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Bu güveni kendi koşullarınızla, kendi çabanızla sağlamış olmanın verdiği rahatlık ve motivasyonla hayatınıza yeni ve güzel konular dahil etmelisiniz. Korktuğunuz, endişe ettiğiniz, fazlaca düşündüğünüz, birilerinin onayına ya da insafına bıraktığınız işleriniz konusunda daha cesaretli olduğunuzla yüzleşebilirsiniz. Bir iş planı, ekonomik ya da duygusal karar almak artık sizin için zorunlu hale bile gelebilir.