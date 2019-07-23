"Terazi Burcu - Aylık"

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar; bu ay hem finansal konularda hem de ilişkilerinizde oldukça disiplinli ve şartları koruyan bir politika izlemek durumundasınız. Ayın ilk on günü ilişkilerde bazı kişilerin gerçek yüzünü görebilirsiniz. İletişimde bazı çarpıtılmalar ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Sizi bu kadar yanlış anlamalarını kabullenemeyebilirsiniz.

09 Mart'ta Başak burcunda gerçekleşecek dolunay ile ilişkilerde ego çatışmaları ve bazı sınavlardan geçebilirsiniz. Her şeye rağmen hoş ve duygusal anlamda da oldukça huzurlu hissedeceksiniz. Sadece hatalarınızı telafi etme yolunda olmalısınız. Heyecanlarınızı da kontrol edemeyebilirsiniz. Uzun zamandır telafi edemediğiniz finansal hatalarınızı telafi ediyor olacaksınız. 24 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizleri ilişkinizde önemli bir noktaya taşıyacaktır. Eğer gizli yürüttüğünüz bir ilişki içindeyseniz bu ortaya çıkabilir. Ya da tutkularınızın arttığı ve her türlü cesarete doğru gidebileceğiniz bir ilişki içine çekilebilirsiniz.

Mars 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda, Kontrol edemeyeceklerimize karşı bakış açımızı değiştirmeliyiz. Hayattan zevk alamıyorum gibi ifadeleri son iki yıldır kullanıyor olabilirsiniz ama Satürn kova burcuna geçmesiyle hayatınızın olumlu yanlarını ve size kazandırdıklarını düşünebilirsiniz. Boy, kilo gibi fiziksel yönlerimizden memnun olmamak bizi olumsuzluğa, çaresizliğe götürür. Bu ay bu tür şikâyetler içinde olmaktansa sağlığınıza şükretmeli ve fiziksel olarak spor gibi aktivitelerde istikrarlı olmalısınız.