"Kova Burcu - Aylık"

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar; bu ay sizler için oldukça önemli. Satürn gezegeni 2,5 yıllık Oğlak burcu takımyıldızındaki seyahatini bitiriyor ve sizlerin takımyıldızına geçiş yapıyor. Yaşamı başka bir noktadan boyutlandıracağınız bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Yaşama, tüm olan bitene, herkese, var olan her şeye, tüm yaradılışa saygı duymak, dinlemek, egoyu dışlamak, kompleksleri gerilerde bırakmak, sevginin yüreğine akmasına izin vermek... gibi bir çok benzetme kullanmak bu dönem sizler için mümkündür.

Belki içinizden ben zaten öyle biriyim dediğinizi duyar gibiyim. Elbet ki öyle birisinizdir ama yaşam öğrenilen sonsuz bir yolculuk… Bu yüzden okumak, bakmak, görmek, kabullenmek, korkmamak yani görünenin ötesine bakabilme noktasında size destek verecek. Ne zaman mı, bugün, bu an. Varılacak bir yer yok aslında, bu yolculuğun kendisi hedef… Bu yüzden sizler için önemli olan bu ay çerçevesinde artan sorumluluklarınızı ya da kendinizi zorladığınız ilişkileriniz içinde hangi noktadasınız bunları göreceksiniz. Buna izin vermelisiniz. Mümkün oldukça kendinizi daha makul hesaplar içinde bulmalısınız.

24 Mart sonrası gerçekleşecek olan koç yeniayı ile kariyer hedeflerinizi ya da yarım kalan işlerinizi aktifleştirme yolunda olmanız doğru bir karar olabilir. Çünkü bu gelişim sürecinde ihtiyacınız olan şey kariyer alanınızdaki başarı hissiyatı olacaktır. 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda isyan bayraklarını çekmek yerine bazı kompleksleri geride bırakmak için bir fırsat olarak değerlendirmeyi seçmelisiniz. Yaşantınıza uğrayan bu durumun sizi manipüle eden bir durum olmadığını sizi şereflendirdiğini düşünmelisiniz.