AYLIK BURÇ YORUMLARI MAYIS 2024 || Aygül Aydın yazdı... Hangi Burcu Neler Bekliyor? İşte Mayıs ayı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları...

MAYIS

“...iş başa düşünce, insana öyle gayret geliyor ki...”

AYIN GÜNDEMİ

2 Mayıs saat 20:47’de Plüton, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Bu geri hareket, önümüzdeki haftalarda biraz derinlemesine düşünme ve içsel dönüşüm süreçlerine odaklanmak için harika bir fırsat olabilir. Bu süre zarfında, kendi gücünü yeniden keşfetmek ve kendi iç dünyanı araştırmak için kendine özel bir zaman ayırabilirsin.

8 Mayıs saat 06:21’de Boğa burcunda 18 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Boğa burcu, sabit bir burç olduğu için güvenlik, istikrar ve maddi konularla ilgili odaklanmanın iyi olduğu bir dönemdir. Bu Yeni Ay, finansal hedeflerini belirlemek ve maddi güvenden yararlanmak için harika bir fırsat sunabilir. Aynı zamanda, kendini daha değerli hissetmek için kişisel değerlerini gözden geçirmen için de bir hatırlatıcı olabilir. Bu enerjiden en iyi şekilde yararlanmak için biraz zaman ayırıp içsel düşüncelerine odaklanabilirsin.

15 Mayıs saat 20:05’de Merkür, Boğa burcuna geçiyor. Bu geçiş, iletişim ve düşünce tarzının daha pratik ve somut bir şekilde ifade edilmesini sağlayabilir. Boğa burcu, sabit bir burç olduğu için kararlılık ve pratiklik enerjilerini temsil eder. Bu dönemde, finansal konular, maddi değerler ve güvenlikle ilgili konular üzerinde daha fazla odaklanabilirsin.

20 Mayıs saat 16:00’da Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Sosyal etkileşimin daha fazla arttığı ve kendini daha fazla araştırmaya bıraktığın bir zaman dilimindesin. Dostlarına zaman ayır ve yeni bir eğitime başlamayı seç.

23 Mayıs saat 16:52’de Yay burcunda 2 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar, genellikle heyecan verici ve enerji dolu bir döneme işaret eder. Yay burcu da macera, özgürlük ve keşifle ilişkilendirilir, bu yüzden bu Dolunay sana yeni fırsatlar ve büyüme potansiyeli getirebilir. Kendine ve içgüdülerine güvenmeyi unutma!

23 Mayıs saat 23:31’de Venüs, İkizler burcuna geçiyor. İlişkilerde ve sosyal etkileşimlerde daha fazla çeşitlilik ve hareketlilik görebilirsin. İletişim becerilerin bu dönemde öne çıkabilir ve insanlarla daha fazla konuşup, sosyal olabilirsin. Tabi durum böyleyken özellikle yüzeysel ve gelip geçici zevkler içinde olmayı seçebilirsin.

26 Mayıs saat 02:15’de Jüpiter, İkizler burcuna geçiyor. Bu olay, hayatına yeni fırsatlar ve büyüme getirecek. Jüpiter'in güçlü enerjisiyle dolu olarak İkizler burcunda hareket edecek ve iletişim, öğrenme ve keşfetme alanlarında büyük bir etki yaratacak. Kendini geliştirmek, yeni şeyler denemek ve hayallerini gerçekleştirmek için bu müthiş enerjiyi kullan. Bu geçişi kaçırma ve geleceğini parlatabilecek bu astrolojik hediye ile yolculuğa çık!

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 8 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşecek yeniay ile beraber maddi konularda yeni gündemleriniz olabilir. Verdiğiniz emeklerin nasıl şekillendiğini görebilir, çalışmalarınızın nereye uzandığını daha iyi anlayabilirsiniz. Merkür'ün burcunuzdan ayrılıp 15 Mayıs itibariyle Boğa burcunda ilerlemesiyle zihniniz sakinleşmeye başlıyor. Yoğun bir temponun ardından söylediklerinizin, yaptıklarınızın, kararlarınızın meyvelerini almaya başlayabilirsiniz. 30 Mayıs'ta Jüpiter ve Plüton arasındaki üçgen açıyla beraber, hissettiğiniz motivasyonu nerede, nasıl kullanacağınızı daha iyi anlayabilirsiniz. Kariyeriniz ve sosyal hayatınızı birleştireceğiniz, çevrenizle işbirlikleri yapabileceğiniz bir etki altındasınız.

Gözden Kaçmasın KOÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN Haberi görüntüle



BOĞA BURCU

Burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile hayatınızda yeni bir sayfa değil defter açılıyor. Yeni görünüm, uğraşlar, hedeflerle kendinize dair yeni gerçeklikler ortaya koyabilirsiniz. Ayağınıza takılan taşlardan kurtulmak için yolunuzu değiştirmeniz gerektiğini fark etmenin ekmeğini yiyebilirsiniz. 15 Mayıs'ta Merkür'ün burcunuza geçmesiyle beraber mikrofonu elinize alıyorsunuz. Güçlü ve nokta atışlı ifadeler kullanabilir, söylemek istediklerinizi dile getirebilir ve bunları kullanacağınız mecralara ulaşabilirsiniz. 23 Mayıs'ta Yay burcundaki dolunay ile beraber ekonomik konularda sizi çıkmaza götüren, psikolojik olarak da etkilenmenize neden olan sorunların kaynağına inebilirsiniz. Bireysel hareket etmeniz, karar vermeniz gereken durumlar söz konusu olabilir.

Gözden Kaçmasın BOĞA BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN Haberi görüntüle

İKİZLER BURCU

Gün yüzüne çıkacak olumsuz haberlere aldırış etmemeyi, bunları ilerlemek için kullanmayı deneyimleyebilirsiniz. Yeni bir odak noktanızın olması bu süreci kolaylaştıracaktır. Duygularınızın, yaptıklarınızın, karşılaştıklarınızın farkına varıyorsunuz. 20 Mayıs'ta Güneş'in burcunuza geçmesiyle enerjiniz yükseliyor ve kendinizi daha motive hissetmeye başlıyorsunuz. Canlılığınızı yitirmeseniz de eskisi gibi yansıtamadığınızda moraliniz bozulabiliyordu. Bunları geride bırakıyor, kendiniz için ve hayatınız için çabalamaya devam ediyorsunuz. Yeni başlangıçlar yapmak, tarzınızı değiştirmek, fiziksel duruşunuzla ilgilenmek adına önemli ve etkili bir zamandasınız.

Gözden Kaçmasın İKİZLER BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN Haberi görüntüle

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 8 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşecek yeniay ile beraber sizi alıştığınızın dışına çıkaran arkadaşlıklar kurabilir, öncelikler edinebilirsiniz. Kazanımlarınızın yönünü ve kaynağını değiştirmek adına olumlu etkiler altındasınız. 30 Mayıs'taki Jüpiter Plüton üçgenin etkisiyle ailevi ya da bireysel sorunlarınızın gün yüzüne çıktığını düşünebilirsiniz. Bir şeyin sizi sınamaması için, onun gereklerine göre hareket etmeniz gerekir. Bugün mantığınızı, duyduklarınızı ve yaşadıklarınızı göz önünde bulundurarak hareket edeceğiniz kararlar almalısınız. Yüzleşmekten kaçmayın.

Gözden Kaçmasın YENGEÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN Haberi görüntüle

ASLAN BURCU

Boğa yeniayı ile birlikte, kendinizi farklı bir şekilde ifade edebileceğiniz çalışmalar yapabilirsiniz. İş kurmak, mevcut işte yeni sorumluluklar almak, terfi ve zam haberleri, aile destekleri, kadın girişimcilerle ortaklık, borsa gibi alanlarda şanslısınız. Bu şansı değerlendireceğiniz yeni fırsatlar bulabilir, teklifler alabilir, mevcut çalışmalarınızı neticelendirebilirsiniz. 20 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna geçişi ile beraber daha sosyal ve keyifli konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklardan arta kalan zamanda kendinizi iyi hissetmenize, kafanızı dağıtmanıza yardımcı olarak etkinliklere ve ortamlara zaman ayırabilirsiniz.

Gözden Kaçmasın ASLAN BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN Haberi görüntüle



BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 8 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşecek yeniay hayatınıza başka bir yerden başka isteği uyandırabilir. Gideceğiniz bir yer, okuyacağınız bir kitap, elde edeceğiniz bir kazanç, tecrübe getirecek bir iş size bazı aydınlanmalar yaşatabilir. Bunları kullanarak yeni fırsatlar bulabilir, bulduklarınızı değerlendirebilirsiniz. Tecrübeyle hareket etmenin önemli olduğunu göreceksiniz. 23 Mayıs'ta Yay burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber ev hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sabrettiğiniz, beklettiğiniz, zemin hazırlamaya çalıştığınız konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle taşınma ve ev sahibi olmakla ilgili gündemleriniz varsa bunlar netlik kazanabilir.

Gözden Kaçmasın BAŞAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN Haberi görüntüle



TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 8 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşecek yeniay hayatınızdaki eksikleri tamamlamak adına önemli kapılar açabilir. Parasal konulardaki beklentileriniz, istekleriniz şekillenebilir. 15 Mayıs'ta Merkür'ün Boğa burcuna geçişi ile ortak kararlar aldığınız kişilerle ilgili konular gündeme gelirken bireysel olarak da neler yapacağınızı netleştirebilirsiniz. Uygun koşulların oluştuğunu gördüğünüzde yeni iş ve hayat planları gündeme gelebilir. El becerinizi, hayal gücünüzü ticari fikirlerinizle birleştirebilirsiniz.

Gözden Kaçmasın TERAZİ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN Haberi görüntüle



AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 8 Mayıs'taki Boğa yeniayı size her platformda ve koşulda kazandıracak insanları hayatınıza çekebilir. İlişkiler konusundaki seçimlerinizin büyük oranda etkileneceği, değişeceği bir dönemdesiniz. Eski alışkanlıklarınızı, beklentilerinizi ve davranışlarınızı bırakıyorsunuz. Merkür'ün 15 Mayıs'ta Boğa burcuna geçişi ile beraber hem işinizde hem sosyal yaşantınızda yoğun bir tempo sizi bekliyor olabilir. Yay burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber imkanlarınızı ne için, kim için kullandığınızı değerlendirebilirsiniz. Bazı çabaların boşa gittiğini görebilir, insanların gerçek yüzleriyle karşılaşabilirsiniz. Yeni hayaller ve planlardan önce, eskilerinin neden gerçekleşmediğine odaklanın ve bunları çözmeye gayret edin.

Gözden Kaçmasın AKREP BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN Haberi görüntüle



YAY BURCU

Boğa burcunda gerçekleşecek yeniay ile yaşam tarzınızla ilgili yeniliklere kapılarını açabilirsiniz. Hem gelirinizi arttırmak hem zamanınızı daha verimli geçirmek adına yeni fırsatlarınız, hedefleriniz olabilir. Bakış açınızı sadece kazanmaya değil, kazandıklarınızı değerlendirmeye ve hayatınızı yaşamaya odaklayacak şekilde değiştirebilirsiniz. 20 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna geçişi ile beraber aşk, ilişkiler, sosyalleşme ve kişisel gelişim alanlarında büyük bir etki altına giriyorsunuz. Bu süreçte kendinizi daha iyi ifade etme cesareti bulacak, yeni fikirlerinizi paylaşma konusunda daha özgüvenli hissedeceksiniz.

Gözden Kaçmasın YAY BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN Haberi görüntüle

OĞLAK BURCU

Önyargılarınızı kırıp bir dönüm noktası yaşamak, bulmak isteyebilirsiniz. Ekonomik koşullarınızı, yapabileceklerinizi, alacağınız destekleri iyi analiz etmelisiniz. Bu konuda sizinle aynı fikirde olan, sizinle yürüyebilecek insanlara da ihtiyaç duyabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara aynı zamanda güvenebilmenin büyük bir nimet olduğunu anlayacaksınız. 23 Mayıs'ta Yay burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber ilahi plana teslim edip gerisini düşünmediğiniz konularla yüzleşebilirsiniz. Bazen kontrol etmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Suistimal edilen değerler ve düşünceler, size bu konuda daha dikkatli olmanız gerektiğini gösterecektir.

Gözden Kaçmasın OĞLAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN Haberi görüntüle

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 8 Mayıs'taki Boğa yeniayı ile hayatınıza, ailenize, yaşam alanlarınıza nasıl katkı sağlayacağınıza odaklanabilirsiniz. Artık bir şeylerin eskisinden daha iyi olmasını isteyebilir, bunu engelleyen durumları ve eşyaları ortadan kaldırabilirsiniz. Aslında herkesin aynı rahatlık ve anlaşma halini benimsediğini görebilirsiniz. 20 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna geçişi ile sizin için dinamik ve canlı bir dönem başlıyor. Duygusal konularda güçlenmek, kendinizi fark etmek, isteklerinize ve hobilerinize odaklanmak adına iyi etkiler altındasınız.

Gözden Kaçmasın KOVA BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN Haberi görüntüle

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 8 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşecek yeni ay size yeni bir şeyler öğretebilir. Öğrenmeye, üzerine koymaya ve bunları kullanmaya olan ilginizin arttığını fark edebilirsiniz. Hayatınıza bu yönde bir değişiklik getirmek, aklınızı kurcalayan, şüphe oluşturan ve bir fayda getirmeyen konulardan, ortamlardan ve insanlardan uzaklaşmanıza da yardımcı olacaktır. 30 Mayıs'ta Jüpiter ve Plüton arasındaki destekleyici üçgen aile ve ev konularında, kararlarında etkili olabilir. Bu konularla ilgili olarak hayatınızda önemli değişimler ve dönüşümler yaşamaya hazır olun.