"Balık Burcu - Aylık"

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar; bu ay sizler için özellikle en görkemli ve kendinizi ispat edebileceğiniz bir ay olarak söylenebilir. 12 Mart civarlarında sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Güneş Neptün kavuşumu hayata bakış açınızı sorgulayıp, gözden geçirmenize neden olabilir. Manevi konularda bir farkındalık içinde olabilirsiniz. İnanç konuları, eğitim, ticaret, akraba iletişimlerinizde, hukuki süreçlerde bu ay gündeminizi oluşturabilir. Önünüzü net görmeden herhangi bir eylem içine girmemelisiniz, bu süreçteki bilgiler yanıltıcı olabilir.Sizin karşıt burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay ilişkilerde sizleri değişik bazı kararlara ilerletebilir.

Uzaklarda yaşayan çevrenizle ilgili bazı haberler alabilir ve onlarla iletişim kurmak zorunda kalabilirsiniz. İletişimleriniz, planlarınız, kararlarınız son derece dikkat çekici olacak. Alacağınız bazı kararlar olabilir ya da bazı konularda netleşebilirsiniz. Bu konularla da ilgili yakın çevrenizden destek görebilirsiniz. Kariyer konularında ön plana çıkabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilir ve bunu değerlendirebilirsiniz. Kariyer hayatınızda sürpriz gelişmeler söz konusu diyebiliriz. 24 Martta koç burcunda gerçekleşecek olan yen iay ile hayatınızda büyük dönüşümler içine götürebilir, sabırlı olun. Ailevi konularda bazı netleşmeler sizleri biraz olsun rahatlatacaktır. Sakin olmalı ve karar almamaya özen göstermelisiniz. Ayın sonuna doğru fikir, düşünce ve duruşunuz dikkat çekici olabilir. İlişkiler ve İkili ilişkiler konusunda mücadele halinde olacağınız bu ay biraz dikkatli adım atmalısınız. Hayatınızla ilgili önemli kararlar alma arifesinde olabilirsiniz.

30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le büyük kararlar almayıp dengeyi sağlamalısınız. Ayrıca sakin olmalı ufak gerginlikleri arkadaşlık ilişkilerinizdeki durumları fazla büyütmemelisiniz. Aşk ilişkileri konusunda da yeni başlangıçlar ya da bitişler söz konusu olabilir. Hayat sadece görünün yüzü değildir. Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa o kadar ayrı dünya görüşü ve algılanışı vardır. Başkalarının da fikirleri, doğruları, hayat anlayışları vardır. Başka pencerelerden bakmayı öğrenirsek, hayatı anlamamız daha kolay olacaktır. Yaşamda, Kimseyi yargılamayın.