"Koç Burcu - Aylık"

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, bu ay Güneş’in Balık burcunda ilerlemesiyle birlikte psikolojik olarak kendinizi yorgun ve yaşam enerjinizde bir düşüklük hissedebilirsiniz. Ayın 20’sine kadar biraz yorgun ve hayatı sorgulayan bir dönem içinde olsanız da 21 Mart sonrası Güneş’in Koç burcuna geçmesiyle gerçek enerjinize kavuşmak mümkün olacaktır.

Kontrol dışında gelişen olaylara kafaya fazla takıyorsanız bu dönemin geçici olduğunu unutmayın. Olaylar karşısında canınızı sıkmak yerine yapmaktan keyif aldığınız şeylere yönelmek size iyi gelecektir. Olan biteni kendi kabuğunuza çekilip düşünebilir ve bu konuyla ilgili gözlem yapabilirsiniz.9 Martta gerçekleşecek dolunayla birlikte değişimleri de beraberinde getirebilir. İş hayatınızda yaşadığınız bazı hayal kırıklıkları sonucunda iş hayatınızda değişlik yapmak ya da düzen getirmek isteyebilirsiniz.

Dolunayla birlikte bunları net bir şekilde görebilirsiniz. Bazı konularda karar alma arifesinde olabilirsiniz ama harekete geçmek yerine iyice düşünmenizde yarar var, bu konuda oldukça dikkatli olmalısınız. Sağlığınız konusunda kendinize çekin düzen vermelisiniz, sonuçta hiçbir şey sizden değerli değil. Sağlığınızın kıymetini bilin.

Martın 20’sinden sonra Güneşin Koç burcuna geçmesiyle birlikte Parlayacağınız bir döneme gireceksiniz ve oldukça dikkat çekeceksiniz. Kariyer konusunda bir değişim istiyorsunuz ama unutmayın bu ay alacağınız kararlarda doğru kararlar alamıyor olabilirsiniz. Biraz sakin kalıp kendinizi ifade ederken dikkatli olmalısınız. Harekete geçmek istediğiniz konular için Merkür gerilemesinin bitmesini bekleyin.

24 Mart'ta gerçekleşecek olan Koç yeni ayı sizleri yeni başlangıçlar içine çekebilir. Çevreniz tarafından daha görünür ve daha hoş bir durum içinde olabilirsiniz. İlişkinizde yeni bir boyut kazanıyor olacaksınız.23 Mart sonrası Satürn gezegenin kova burcuna geçmesi ile sizler için yepyeni bir seçim dönemi olduğunu da söyleyebiliriz. Daha isabetli bir yorum için kendi doğum haritanızı incelemelisiniz.