Manevi ruhunu madde ile besleyemezsin.

Koskoca bir seneyi birlikte bitiriyoruz. Bu yıl birçok kayıp yaşadığınızı düşünseniz de aslında çokta şey kazandınız. Bazı değerleri anladınız. Hayatın size sundukları ile sizin istedikleriniz arasındaki dengeyi artık kuruyorsunuz. Yılın son günleri yılın son dolunayı yılın z raporu aldığı gün olacaktır. Geçmişi bırakmak kolay evet senin için ama ruhundaki kırgınlıklar iyileşmediğinde gitmenin ne kadar zor olduğunu anlayacaksın. Dolunay Yengeç burcunda tamamlanırken senin değerini de korkularından arındıracaktır. Benim olanı vermem dersen bu tutku seni daha karanlık noktalara taşıyabilir. Bazı şeyleri daha iyi olması için bırakmalısın. Bunu sadece kendin için yapmalısın. Ruhun, aklın ve kalbin iyileşecektir. Buna izin vermelisin.

Motivasyon sözü: “Yalnız kalmaktan daha kötü şeyler de vardır hayatta ama genellikle bir ömür alır bunun farkına varmak o zaman da çok geçtir ve çok geçten daha kötü bir şey yoktur hayatta.” Charles Bukowski