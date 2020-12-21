İkizler Burcu Haftalık Yorum
Manevi ruhunu madde ile besleyemezsin.
Koskoca bir seneyi birlikte bitiriyoruz. Bu yıl birçok kayıp yaşadığınızı düşünseniz de aslında çokta şey kazandınız. Bazı değerleri anladınız. Hayatın size sundukları ile sizin istedikleriniz arasındaki dengeyi artık kuruyorsunuz. Yılın son günleri yılın son dolunayı yılın z raporu aldığı gün olacaktır. Geçmişi bırakmak kolay evet senin için ama ruhundaki kırgınlıklar iyileşmediğinde gitmenin ne kadar zor olduğunu anlayacaksın. Dolunay Yengeç burcunda tamamlanırken senin değerini de korkularından arındıracaktır. Benim olanı vermem dersen bu tutku seni daha karanlık noktalara taşıyabilir. Bazı şeyleri daha iyi olması için bırakmalısın. Bunu sadece kendin için yapmalısın. Ruhun, aklın ve kalbin iyileşecektir. Buna izin vermelisin.
Motivasyon sözü: “Yalnız kalmaktan daha kötü şeyler de vardır hayatta ama genellikle bir ömür alır bunun farkına varmak o zaman da çok geçtir ve çok geçten daha kötü bir şey yoktur hayatta.” Charles Bukowski
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Burç Uyumu
BOĞA BURCU BUGÜN
Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı
İKİZLER BURCU BUGÜN
Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı
YENGEÇ BURCU BUGÜN
İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı
ASLAN BURCU BUGÜN
Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı
BAŞAK BURCU BUGÜN
Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı
TERAZİ BURCU BUGÜN
Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı
AKREP BURCU BUGÜN
Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı
YAY BURCU BUGÜN
Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı
OĞLAK BURCU BUGÜN
Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı
KOVA BURCU BUGÜN
Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı
BALIK BURCU BUGÜN
Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı