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Haberler >Mahmure >Astroloji>İkizler Burcu Diyeti
Burçlar

İkizler Burcu Diyeti

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İkizler Burcu Diyeti
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"Yemek yerken o kadar acele hareket ediyorsunuz ki artık bu durum sizin sağlığınızı etkiler hale gelmiş. "

Yemekleri çok çiğnemeden yutmayın. Az ama sık yemeyi prensip haline getirin. İkizler kemiklerinin sağlıklı olmasını istiyorsa sağlıklı beslenmelidir.

İkizler burçlarında kan pıhtılaşması çok sık görülür. Balık, tereyağı, köy peyniri, havuç, portakal, greyfurt, şeftali, erik, üzüm suyu, kuru üzüm ve badem beslenme listenizde vazgeçilmez besinler olmalıdır. Sakinleşmeniz ve huzurlu olmanız için de şifalı bitkiler ve kafeinsiz çaylar tam size göre.

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