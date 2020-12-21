İtibar kazanmak istiyorsan adım atmaktan korkmayacaksın.

Yengeç dolunayı gökyüzüne taht kurarak seni kendi terazinde tartacaktır. Yaptıkların ve yapmaya korktukların arasında hangisi ağır gelirse sıfırlanman o yönde olacaktır. Uzlaşmak iyidir güzeldir ama senden götürdüğünü fark edemezsen dolunay sana borç listesi olarak hatırlatacaktır. Yeni yılda dengede kalmak istiyorsan hesabını öde ve kendi temellerini yeniden güçlendir. Şimdi yeniden başlıyorsun. Gerçek nedenlerin ve güçlü sebeplerin var. Yeni bir iş kurulumu ya da eski bir şeyin sonlanması söz konusu olabilir. İlişkilerde bu hafta şansını zorlama. Bırak senle olmak isteyen olsun. Olmak istemeyen olmasın. Yalnızlık korkusu yüzünden hata yapma. Sadece kendinle kalmak aslında sana çok iyi gelecek. İlişkilerde başarısız olduğunu düşünüp kendinden ödün verme.

Motivasyon sözü: “Azim paha biçilemezdir: Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum.” Albert Einstein