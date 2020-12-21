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Haberler >Mahmure >Astroloji>Terazi Burcu

Terazi Burcu Haftalık Yorum

TERAZİ BURCU

23 Eylül / 22 Ekim

  • Mottosu: Lütfen benim dengemi bozmayınız!
  • Yönetici Gezegeni: Venüs
  • Elementi: Hava

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BugünHaftalıkAylıkYıllıkBurç Özellikleri

İtibar kazanmak istiyorsan adım atmaktan korkmayacaksın.

Yengeç dolunayı gökyüzüne taht kurarak seni kendi terazinde tartacaktır. Yaptıkların ve yapmaya korktukların arasında hangisi ağır gelirse sıfırlanman o yönde olacaktır. Uzlaşmak iyidir güzeldir ama senden götürdüğünü fark edemezsen dolunay sana borç listesi olarak hatırlatacaktır. Yeni yılda dengede kalmak istiyorsan hesabını öde ve kendi temellerini yeniden güçlendir. Şimdi yeniden başlıyorsun. Gerçek nedenlerin ve güçlü sebeplerin var. Yeni bir iş kurulumu ya da eski bir şeyin sonlanması söz konusu olabilir. İlişkilerde bu hafta şansını zorlama. Bırak senle olmak isteyen olsun. Olmak istemeyen olmasın. Yalnızlık korkusu yüzünden hata yapma. Sadece kendinle kalmak aslında sana çok iyi gelecek. İlişkilerde başarısız olduğunu düşünüp kendinden ödün verme.

Motivasyon sözü: “Azim paha biçilemezdir: Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum.” Albert Einstein

Terazi Burcu İçin Daha Fazla Özellik

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Yükselen Burç Hesaplama

Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

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KOÇ BURCU BUGÜN

Lider ruhunuzla hareket edeceğiniz bir gündesiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BOĞA BURCU BUGÜN

Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

İKİZLER BURCU BUGÜN

Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

YENGEÇ BURCU BUGÜN

İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

ASLAN BURCU BUGÜN

Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BAŞAK BURCU BUGÜN

Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

TERAZİ BURCU BUGÜN

Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

AKREP BURCU BUGÜN

Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

YAY BURCU BUGÜN

Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

OĞLAK BURCU BUGÜN

Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

KOVA BURCU BUGÜN

Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BALIK BURCU BUGÜN

Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık