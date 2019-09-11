Terazi Burcu Olumsuz Yönleri

Daha çok yüzeysel ilişkiler kurabilen Teraziler, karşılarından kötü bir hareket gördüklerinde onları buna pişman ederler. Akılları çoğunlukla havadadır. İhtiyaç konusuna gelince oldukça bencil olan Teraziler, geri çevrilmekten hiç hoşlanmazlar. Sabırsız ve bir o kadar da tembellerdir. Canları sıkkınsa bulundukları ortamdaki huzuru bozmaya çalışırlar.

Duygu ve mantık dengesi içerisinde mantıktan yana ağır basan Teraziler bazı zamanlarda tamamen mantıksız bir tutum sergileyebilir. Terazi burcu insanlarının bir ortak yönü de değişiklik arayışıdır. Aynı ortamlarda, aynı rutinlerde bunalma yaşayacaktır. Huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürüyorsa bile onlar hep daha farklı bir hayatı düşlerler.