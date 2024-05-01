Sigaranın ürolojik sağlığa etkileri

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Sigara içmek aynı zamanda birçok ürolojik kanser türüne neden olmakta hem üriner sistem hem de genital sistem sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Sigara içmenin bu ürolojik hastalıklara nasıl yol açabileceğine bir göz atalım.



Mesane Kanseri: Sigara içmek, mesane kanseri için en büyük risk faktörüdür ve tüm mesane kanseri vakalarının yaklaşık yarısına sigara neden olmaktadır.

Sigara içmek, zararlı kimyasalların ve toksinlerin idrarda birikmesine neden olur. Bu kimyasallar mesanenin iç yüzey epitelini etkiler ve mesane kanseri riskini artırır. Sigara içenlerin mesane kanserine yakalanma olasılığı sigara içmeyenlere göre en az üç kat daha fazladır.



Böbrek Kanseri: Kişi sigara içtiğinde dumanı akciğerlere çekilir. Akciğer alveollerinden toksinler emilerek, böbreklerce filtreleneceği kan dolaşımına girer. Zararlı kimyasallar böbreklere yerleşir. Bu da böbrek kanseri riskini arttırmaktadır.



Sertleşme Sorunu: Erektil disfonksiyon, penise giden kan akışının zayıflamasından kaynaklanmaktadır. Sigara içmek kan damarlarına zarar vermekte, bu da penise olan kan akışını olumsuz etkilemektedir. Bu durum cinsel ilişki için yeterli ereksiyonun başlatılması ve sürdürülmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Sigara kullanımı erektil disfonksiyonun en önemli sebeplerinden birisidir.



Böbrek Taşı: Böbrek taşları, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yarım milyondan fazla insanın acil servise gitmesine neden olmaktadır. Yaklaşık on kişiden birisi hayatının bir döneminde böbrek taşı sorunu yaşamaktadır. Sigara içmenin böbrek taşı riskini büyük ölçüde artırdığı bilinmektedir.



Ağrılı Mesane Sendromu: Mesanede ve çevresindeki pelvik bölgede tekrarlayan rahatsızlıklara ve ağrıya neden olan kronik bir mesane problemidir. Sigara içerisindeki toksinler mesaneyi irrite etmekte ve bu hastalığa bağlı oluşan semptomları daha da kötüleştirebilmektedir.



İdrar Kaçırma ve Aşırı Aktif Mesane: Yapılan araştırmalar tüm kadınların yaklaşık yarısının hayatının bir döneminde idrar kaçırma sorunu yaşadığını göstermektedir. Aşırı Aktif Mesane Sendromu ise hem kadınları hem de erkekleri oldukça sık etkileyen, sık idrara çıkma ve idrar kaçırma ile seyreden bir rahatsızlıktır. Sigara kullanımı mesaneyi irrite ederek bu hastalığa bağlı sık idrara çıkma ve idrar kaçırma sorunlarını tetikleyebilmektedir. Ayrıca idrar kaçırmaya yol açabilecek öksürük spazmlarına da neden olabilmektedir.



İnfertilite: Kısırlığın sigarayla birçok yönden bağlantısı vardır. Sigara içmek yumurta ve spermlerdeki genetik yapıya zarar vermektedir. Sperm sayı, hareketlilik ve morfolojisinde ciddi azalmalara yol açmaktadır. Doğurganlığı azaltmakta, gebe kalmayı ise zorlaştırmaktadır. Sigara içmek aynı zamanda hormon üretimini de olumsuz yönde etkilemektedir.