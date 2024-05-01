Göz kapaklarımız neden şişer?

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Göz kapaklarınızın şişmesinin altında yatan tıbbi bir sorun olup olmadığını göz doktorunuz muayene sonucu size bildirebilir. Eğer altta yatan tıbbi bir sorun varsa; bu sorun tedavi edilmelidir.

Kalıtıma ve yaşlanmaya bağlı göz çevresi torbalanmaları ise göz kapağı estetiği (blefaroplasti) ameliyatı ile giderilebilmektedir.

Göz kapaklarında şişmeye neden olan faktörler şunlardır:

• Aşırı tuz tüketimi

• Sinüs sorunları

• Dehidrasyon (susuz kalma)

• Yorgunluk ve uykusuzluk

• Stres

• Ağlamak

• Yaşlanma

• Kalıtsal yüz özellikleri

Neden sabahları gözlerimiz daha şiş olur?

Tıpkı uzun süre hareketsiz oturduğumuzda ayaklarımızın şiştiği gibi, gece de gözlerimizi kırpmadığımız ve göz kapaklarımız hareketsiz kaldığı için şişer. Uyandıktan sonra gözlerimizi kırpmaya başlayınca şişlik yavaş yavaş azalır.



Göz çevresi şişkinliğini azaltmak için evde neler yapabiliriz?

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• Sabahları yüzünüze ve gözlerinize soğuk su çarpın.

• Sabahları göz çevresine buzlu kompres uygulayın.

• Kapalı göz kapaklarınızın üstüne salatalık dilimleri veya soğutulmuş çay poşetleri uygulayın.

• Göz çevresi şişliğine karşı özel krem ve jeller kullanın.

• Dehidrasyonu önlemek için bol su için.

• Diyetinizdeki tuzu azaltın.

• Vücudunuzdaki fazla sıvıyı ortadan kaldırmak için muz gibi potasyum açısından zengin yiyecekler yiyin.

• Yeterince uyuyun.