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Marka düşmanları!

#Antalya Valiliği#ANTALYA Büyükşehir Belediyesi#Antalya Emniyet Müdürlüğü

ANTALYA’da yaşanan dilenci, çakma parfümcü ve hanutçu terörüyle ilgili hazırladığım haber sonrası o kadar çok telefon ve e-posta aldım ki meğer bu rezaletten mustarip olmayan kimse kalmamış.

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Nasıl mağdur olunmasın ki?

*

Ne idiği belirsiz bu tipleri fazla değil 1 saat gözlemleseniz işin vahametinin fazlasıyla farkına varırsınız zaten.

*

Antalya Valiliği’ne 10 adım mesafedeki sözde dondurmacılar, turistin kafasına zorla fes giydirip, aynı nezaketsizlikle dondurma satmaya çalışıyor mesela.

*

Veya Dönerciler Çarşısı’nda bir anda karşınızda beliren hanutçular, iki kolunu açıp yolunuzu kesiyor, zorunlu istikamet gibi çalıştıkları iş yerlerini işaret ediyor.

*

Çakma parfümcülerin yöntemleri daha da vahim.

*

Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama bölgeye gelen turist kafilelerini bu tipler karşılıyor.

*

Rehberler ne yapsın?

*

Onlar da yılmış, korkmuş!

*

Kimse sesini çıkarmıyor, kazıklanan kazıklanıyor, şanslı olan bir süre daha yoluna devam ediyor.

*

O süre çok kısa ama.

*

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Çünkü parfümcülerden kurtulanlar bir süre sonra Kazım Özalp Caddesi’nin kadrolu dilencilerine yakalanıyor!

*

Peki, sadece turist mi mağdur bu işten?

*

Elbette hayır.

*

Bu kenttin havasını soluyan herkes aynı çileyi çekiyor…

SİSTEM KURULMUŞ, KEYİFLER GICIR

3 gün bu tipleri izledim.

*

O kadar pervasızlar ki!

*

Hiçbir şey umurlarında değil.

*

Kendilerine göre bir sistem kurmuşlar, keyifleri yerinde.

*

Zaten kimse de bunlara ses çıkaramıyor.

*

Ses çıkmadıkça kontrolü iyiden iyiye ele almışlar.

*

Üzgünüm ama kamu kurumları adam akıllı bu işin üzerine gitmezse korkarım ki karşımıza çok daha ağır sonuçlar çıkar.

*

Benden söylemesi…

SABİT NOKTALAR OLMALI

Mesela neden Kalekapısı veya Cumhuriyet Meydanı’nda sabit zabıta veya polis noktaları yok?

*

Bu kadar mı zor hassas noktalara yabancı dil bilen personel görevlendirmek?

*

Yaşananlara rağmen neden caydırıcılık artırılmıyor?

*

Bu soruları yalnız ben değil bu kentin iyiliğini düşünen herkes soruyor aslında.

*
İnşallah sorumlu kurumlar hem sorularımızı yanıtlar hem de bugünden tezi yok çözüm için harekete geçer…

#Antalya Valiliği#ANTALYA Büyükşehir Belediyesi#Antalya Emniyet Müdürlüğü
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