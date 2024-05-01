Marka düşmanları!

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Nasıl mağdur olunmasın ki?

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Ne idiği belirsiz bu tipleri fazla değil 1 saat gözlemleseniz işin vahametinin fazlasıyla farkına varırsınız zaten.

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Antalya Valiliği’ne 10 adım mesafedeki sözde dondurmacılar, turistin kafasına zorla fes giydirip, aynı nezaketsizlikle dondurma satmaya çalışıyor mesela.

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Veya Dönerciler Çarşısı’nda bir anda karşınızda beliren hanutçular, iki kolunu açıp yolunuzu kesiyor, zorunlu istikamet gibi çalıştıkları iş yerlerini işaret ediyor.

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Çakma parfümcülerin yöntemleri daha da vahim.

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Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama bölgeye gelen turist kafilelerini bu tipler karşılıyor.

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Rehberler ne yapsın?

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Onlar da yılmış, korkmuş!

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Kimse sesini çıkarmıyor, kazıklanan kazıklanıyor, şanslı olan bir süre daha yoluna devam ediyor.

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O süre çok kısa ama.

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Çünkü parfümcülerden kurtulanlar bir süre sonra Kazım Özalp Caddesi’nin kadrolu dilencilerine yakalanıyor!

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Peki, sadece turist mi mağdur bu işten?

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Elbette hayır.

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Bu kenttin havasını soluyan herkes aynı çileyi çekiyor…

SİSTEM KURULMUŞ, KEYİFLER GICIR

3 gün bu tipleri izledim.

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O kadar pervasızlar ki!

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Hiçbir şey umurlarında değil.

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Kendilerine göre bir sistem kurmuşlar, keyifleri yerinde.

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Zaten kimse de bunlara ses çıkaramıyor.

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Ses çıkmadıkça kontrolü iyiden iyiye ele almışlar.

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Üzgünüm ama kamu kurumları adam akıllı bu işin üzerine gitmezse korkarım ki karşımıza çok daha ağır sonuçlar çıkar.

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Benden söylemesi…

SABİT NOKTALAR OLMALI



Mesela neden Kalekapısı veya Cumhuriyet Meydanı’nda sabit zabıta veya polis noktaları yok?

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Bu kadar mı zor hassas noktalara yabancı dil bilen personel görevlendirmek?

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Yaşananlara rağmen neden caydırıcılık artırılmıyor?

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Bu soruları yalnız ben değil bu kentin iyiliğini düşünen herkes soruyor aslında.

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İnşallah sorumlu kurumlar hem sorularımızı yanıtlar hem de bugünden tezi yok çözüm için harekete geçer…