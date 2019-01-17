Cihan Şensözlü

Ya da “Aman Tanrım nasıl cesaret ediyor, ben olsam asla evden çıkmazdım” diye düşünürdüm.

Hepimiz bilimkurgu filmlerinde veya dünyayı kasıp kavuran hastalıklar ve virüslerle ilgili yapıtlarda bu yorumları yapmışızdır.

Yıl 2020, biz filmlerde izlediğimiz gibi bir bilimkurgu/gerilim çağındayız.

Bütün dünya hastalıktan kaçıyor, kendini evlere kapatıyor, evlere erzak depolamaları yapıyor.

Hastanelerde yatan yakınlarımızı ziyaret bile edemiyoruz.

İşte tam burada neler devreye giriyor, nasıl bir nevi aydınlanma yaşıyoruz biliyor musunuz?

Meğer;

◊ Hepimiz eşitmişiz.