Bunca toz duman arasında söylemek istediklerim

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- Eğer bunca toz dumanın bir amacı da son dönemin en başarılı İçişleri Bakanlarından Ali Yerlikaya’yı yemeye yönelikse... Buna asla geçit verilmemeli.

*

- Komplo içinde komplo kuranlar var mı? Oyun içinde oyun oynayanlar var mı? Konunun üzerine tek boyutlu değil, çok boyutlu gidilmeli.

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- Hükümete, Cumhurbaşkanı’na, siyasilere yönelik sosyal medya destekli bir komplo varsa... Buna bir darbe girişimi muamelesi yapılmalı.

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- Gizli tanıklar üzerinden iş çevirmek, FETÖ’nün en bilindik taktiklerindendir. Gizli tanık dalaveresi çevirenlere göz açtırılmamalı.



ANKARA’YI SARSAN OLAYI ANLAMA KILAVUZU



- Olayı aşırı karmaşık ve anlaşılmaz biçimde anlatanlardan kaçın. Çünkü olayı anlayan, asla böyle anlatmaz.

- Taraflı, belli bir amaç doğrultusunda olaya ilgi duyanlardan uzak durun. Çünkü onların amaçları manipülasyondur.

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- Yetkililerin açıklamalarını dikkatle okuyun. Çünkü o açıklamaların satır aralarında çok şey gizli.

- Yönlendirme amaçlı, keskin cümleler kuranlar, genellikle bir odağa hizmet ediyor olabilirler. Bu tür yaklaşımlara karşı temkini elden bırakmayın.

- Gözün gözü görmediği, her kafadan ayrı bir komplonun çıktığı, ortalığın toz dumanla kaplandığı ortamlar, tehlikeli ortamlardır. Kendinizi sakının.



ENES KANTER ÖYLE ŞIMARMIŞTI Kİ



VARDI başına bir gelecek.









Gelmiş de nitekim.

*

ABD’li aktivist yazar Haley Byrd Wilt, Enes Kanter’in insan hakları savunuculuğu yaptığı bir toplantıda mağdur kadınlara mesaj yoluyla cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüş. Enes Kanter hakkında bu konuda soruşturma açılmış.

*

Rezilliğe bakar mısınız?

Adam güya insan hakları aktivisti. Mağdurlarla bir araya geliyor, onların haklarını savunmak için.

Ve mağdurları taciz ediyor.

*

Öyle şımarmıştı ki. Öyle ileri gidiyordu ki. Bu tür şeyler yapacak bir tıynette olduğunu öyle belli ediyordu ki.

Hiç şaşırmadım.



ALİ KOÇ / AZİZ YILDIRIM: BİRBİRLERİNE BENZİYORLAR



İKİSİ de kişilik olarak çok iddialı.

İkisi de aşırı egolu.

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İkisi de pek lafazan.

İkisi de meydan okumayı seviyor.

İkisi de fazla iniş çıkışlı.

İkisi de epey gergin.

İkisi de öfkesini kontrol edemiyor.

İkisi de kavgadan besleniyor.

İkisi de düşman yaratıyor.

İkisi de yenilgiyi asla kabul etmiyor.

İkisi de çekişerek var oluyor.

İkisi de başarısızlığı kendileri dışındaki olgulara bağlıyor.

İkisi de Atatürk ve laiklik diyor.

İkisi de mağduriyet edebiyatında çok iyi.

İkisi de kolay kolay pes etmiyor.

İkisi de tartışmaların göbeğinde yer almaya bayılıyor.

İkisi de laf dokundurmaya yatkın.

İkisi de kendisine toz kondurmuyor.

İkisi de karakter olarak, kişilik olarak aynı.



HANGİSİ KAZANIR



AZİZ Yıldırım mı kazanır, Ali Koç mu kazanır?

*

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Eğer siyaset işin içine girmezse... Eğer hükümet Aziz Yıldırım’a açık ya da kapalı destek vermezse... Eğer hükümet Ali Koç gitsin diye uğraşmazsa... Eğer hükümet içinden Ali Koç destekçileri çıkarsa... Eğer muhalefet içinden Aziz Yıldırım destekçileri çıkarsa... Eğer futbol dışı unsurlar işin içine hiç ama hiç girmezse... Eğer tek kriter “başarı” ya da “başarısızlık” olursa... Eğer hükümete yakın medya Aziz Yıldırım goygoyu yapmazsa... Eğer Fenerbahçeliler kendi haline bırakılırsa... Eğer tek ölçüt Fenerbahçe’nin zaferi olursa...

*

Ali Koç’un işi daha zor, Aziz Yıldırım’ın işi daha kolay olabilir.

ODAMDA BÖCEK VAR DİYE YALAN SÖYLEMEK



AFYON’un yeni Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçilir seçilmez “Odama böcek yerleştirmişler, beni dinliyorlar” falan demişti.









*

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Konu mahkemeye intikal etti. Mahkeme, Burcu Köksal’a “Böcekler nerede? Getirin böcekleri” dedi. Burcu Köksal da “Cihazları gördüğümüz anda imha edip attık. Tutanak da tutmadık” diye cevap verdi.

*

İki dakika gündem olacağım diye ne gerek var böyle janjanlı yalanlara?

ARAPÇA KUTSAL BİR DİL MİDİR



DEĞİLDİR kardeşim değildir.

Hiçbir dil kutsal değildir, Arapça da değildir.

*

Tıpkı diğer dillerde olduğu gibi...

Arapça da küfredilir, Arapça da inkâr edilir, Arapça da şirk koşulur, Arapça da ahlaksızlık yapılır, Arapça da yeryüzünün en büyük rezilliklerine imza atılır.

*

Zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Arapça diğer dillerden daha mukaddestir. Bu dil, kutsal bir dildir. Aman bu dile saygı gösterelim” demedi.









*

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Özgür Özel, “Arapça’ya karşı özel bir düşmanlık yapmayalım, Arapça’yı özel olarak aşağılamayalım” dedi.

Arapçaya karşı özel düşmanlık yapanlara yönelik olarak...

“Hiçbir şeyi dikkate almıyorsunuz, bari Kuran’ın Arapça olmasının bir hatırı olsun” demeye getirdi.

*

Yani “vay efendim Arapça kutsal bir dil midir” falan diye konuyu sulandırmaya hiç gerek yok.

AL RESMİNİ VER RESMİMİ



SOSYAL medyada çok paylaşılan bir videonun fonunda Gülden Karaböcek’in “Sen Evlisin” şarkısı yer alıyormuş.

O video yüzünden bu şarkı, almış yürümüş.

*

Çok paylaşılacak bir videonun fonuna Gülden Hanım’ın “Al Resmini, Ver Resmimi” şarkısı yerleştirilebilir mi acaba?

Çünkü bu şarkı, “Sen Evlisin” şarkısından çok daha melodik ve çok daha matrak.