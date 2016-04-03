O sırada sosyal medyada Bilim Kurulu’nun sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini talep ettiğine dair haberler dönmeye başladı. Çünkü bizde bir sokağa çıkma yasağı lobisi oluştu. Ancak illerde pandemi kurulları oluşturuldu, seyahat kısıtlaması getirildi. Yurtiçi ve yurtdışı uçak seferleri durduruldu. Cumhurbaşkanı etkili bir ‘Evde kal’ çağrısı yaptı. Hem bakanlarla hem de bilim kurulu üyeleriyle görüşüyorum. Sokağa çıkmama konusunda alınan tedbirlerin etkili olduğunu söylüyorlar. Eğer ihtiyaç olursa sokağa çıkma yasağı ilan etmekte de tereddüt edilmeyecek. Ama böyle giderse, Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden biz bu felaketi atlatacağız.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap’la konuştum. “Bilim Kurulu’nda sokağa çıkma yasağı konusunda görüş birliği oluşmadı ama dolaşımın sınırlandırılması önerisinde bulunuldu” dedi. Zaten hükümet de o yönde karar aldı. Alpay Hoca, “Evet, çok ciddi bir karar ama...” diyor, “Olayı getirip sokağa çıkma yasağına endekslememek ve sokağa çıkma yasağına takılmamak lazım. Bilim Kurulu olarak bizim üzerinde uzlaştığımız nokta şu: Dolaşım ciddi bir şekilde sınırlanmalıdır. Buna iller karar verebilir” diyor.

PANDEMİ KURULLARI ÖNEMLİ

İllerde oluşturulan pandemi kurullarını önemsiyor. Neden önemsediğini sordum.

“Ben il pandemi kurullarını çok önemsiyorum, sürekli onu vurguluyorum. Çünkü o ildeki dinamikleri, ‘Evde kal’ uygulamasının nerede aksadığını, niye aksadığını en iyi o ili yönetenler bilirler. Hangi önlemin alınması gerektiğini de en iyi halk sağlıkçıları bilirler. Bu işin uzmanları onlar.”

GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI MI?

Peki geri dönüşler nasıl? Alpay Hoca’ya sordum. “Hafta sonu iyiydi. Beklediğimiz ölçüde artış olmadı. Ankara zaten iyi gidiyor. Ankara’da durum stabil gözüküyor. İstanbul’dan aldığımız bilgilere göre de dünü daha iyi geçirmişler. Cumartesi-pazar insanların bu kurallara uymasının faydası oldu” dedi.

Ama bir uyarısı oldu. Bilim Kurulu üyesi