İstanbul Müzik Festivali başlıyor

Haberin Devamı

Bu festivalden önce yazları İstanbul müzik açısından kurak günler geçirirdi.

Sadece bazı bahçelerde Türk müziği konserleri verilirdi. Bu yerler de İstanbul’da Tepebaşı, Küçük Çiftlik Parkı idi. İstanbul Müzik Festivali başladıktan sonra dinleyiciler dünyanın önemli solistlerini ve orkestralarını dinleme imkânı buldular.

Festival başlamadan önceki yıllarda Saray Sineması’nda ünlü solistler konser verirlerdi. Bu konserleri de Filarmoni Derneği düzenlerdi.

Müzik Festivali’nde ilk yıllarda mekân olarak eski AKM kullanılırdı. Diğer yer de Açıkhava Tiyatrosu idi. Sanatçılar, festival yöneticileri, yağmur yağmasın diye bekleyişe girerlerdi. Açıkhava’da Aydın Gün’e bir çoğumuz eşlik ederdik.

Haberin Devamı

Diğer bir mekân da Aya İrini Kilisesi idi. Bahçede, girişte de oradaki sanatçının ya da orkestranın CD’leri satılırdı.

Nejat Eczacıbaşı’ndan sonra bayrağı Şakir Eczacıbaşı aldı.

Leyla Gencer’in Aya İrini’ye girişinden konser sonuna kadar alkış tufanı kopardı.

Birçok solist ve orkestrayı dinleyiciler bu festivalde tanıdı.

Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma Operası, Topkapı Sarayı’nın avlusunda temsil edilirdi.

Şimdi festival İstanbul’un birçok semtinde gerçekleştiriliyor.

AÇILIŞ KONSERİNİN SOLİSTİ GENÇ YETENEK İLYUN BÜRKEV

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali’nin 21 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konserinde, şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ülkemizin en genç yeteneklerinden, piyanist İlyun Bürkev’e eşlik edecek. Konser öncesinde ünlü şef Cem Mansur’a İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilecek.

Açılış haftasında ayrıca kusursuz tekniğiyle günümüzün en şaşırtıcı keman virtüözlerinden Kristóf Baráti, İtalya’nın zengin klasik müzik geleneğini tutkuyla sürdüren Mantova Oda Orkestrası ile 22 Mayıs’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu sahnesinde buluşacak. Festivalin çiçeği burnunda serisi Disko Klasik 24 Mayıs’ta Babylon’da, festivalin en sevilen projelerinden ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri ise 25 Mayıs’ta Fenerbahçe Parkı’nda düzenlenecek.

Haberin Devamı

MÜZİKLİ BİR HAFTA SONU

Festival, İKSV Alt Kat’ın işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar için Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlik serisini düzenliyor. 6-8 yaş arası çocuklara yönelik Çalgı Yapım atölyesi, müzik eğitmenleri Volkan Aydın ile Yusuf Bişgen ve masal anlatıcısı Dr. Handan Belivermiş rehberliğinde gerçekleştirilecek. KeKeÇa’nın atölye yürütücülüğünde 9-12 yaş grubuna yönelik gerçekleştirilecek Beden Perküsyonu atölyesinde ise, çocuklar bedenlerinin çıkardığı sesleri keşfedecek, oyunlar yoluyla beden seslerinin müzikal potansiyelini öğrenecekler. 25 Mayıs 14.00’te Fenerbahçe Parkı’nda, 26 Mayıs, 14.30’da ise İKSV Alt Kat’ta düzenlenecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: muzik.iksv.org

***

Haberin Devamı

KLASİK müzikseverler için müzik dolu günler başlıyor.

12 Haziran’a kadar 17 farklı mekânda, 25 konserde, 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak festivalin biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabiliyor. Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 20 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler ise festival konserlerini her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek.