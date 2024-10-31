Ayşe Teyze ne yapsın? Altında rekor üstüne rekor

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ABD seçimlerine kadar da ve hatta sonrasında da seçilenin Donald Trump mı yoksa Kamala Harris mi olacağına bağlı olarak, bir süre daha rekor kırmaya devam edeceğini söylüyor uzmanlar.

Her ne kadar Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre, Türkiye’de tüketicilerin yılın üçüncü çeyreğinde altın talebi yüzde 45 düşüşle 22.1 tona gerilemiş olsa da küresel altın talebi yıllık bazda yüzde 5 artarak rekor seviyeye ulaştı. Dolayısıyla elinde bir miktar parası olan küçük yatırımcı ‘altına mı gümüşe mi yatırsın’ diye sordum.

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ALTININ KADERİ ABD SEÇİMLERİNE BAĞLI

Altın, özellikle Merkez Bankalarının faiz indirimi öncesi zaman zaman yatay yönlü hareketini sürdürse de şu bir gerçek ki 2023 yılından bugüne kadar yatırımcısının yüzünü hiç kara çıkarmadı. “Güvenli liman” oldu. “Doğru” diyor, ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ekliyor: “Faiz, altının en büyük rakibi. Faiz düştükçe, kar beklentisi olan, altına geldi. FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi altının önünü açtı. Ve jeopolitik riskler... Geçtiğimiz yılın kasımından bugüne, İran- İsrail ve Ortadoğu’daki gerilimler çok diri tuttu altını. Ek olarak son 2-3 yıldır Çin- Hindistan ve Türkiye’nin devam ettiği- ki bu üçlüde Çin Merkez Bankası’nın dolardan kaçmak için çok ciddi altın alımı yaptığını biliyoruz altın alımını yavaşlatması, altının güçlü duruşunu devam ettirdi.”

SENARYO 1: TRUMP KAZANIRSA

Peki ama Fed Başkanı Jerome Powell, yeni bir faiz indiriminin yolda olduğunun sinyalini vermişken ve hatta ABD’de Eylül ayı enflasyon verileri de yüzde 0.2 yani beklentinin üstünde açıklanmışken, 25 baz puanlık bir Fed faiz indirimi olasılığı konuşuluyorken, altın fiyatlarının yavaşlaması gerekmez miydi? Yanıtı şu: “Doğru. Hatta bu açıdan bakınca altın fiyatlarının bir miktar geriye de gidiyor olması lazımdı. Ancak ABD seçimlerini denkleme katmıyorsun. Ne olacağı belli değil. Kıran kırana, başa baş bir seçim yarışı var. Bu belirsizlik altının ateşini harlıyor. Hadi diyelim kimin seçileceği belli... Ki bu noktada bahis siteleri Trump’ın seçimi kazandığı senaryosu ile ilerlemekte. Trump’ın kazanması altına yarıyor. Zira Trump’ın ne yapacağı belli değil. Çok sert politikalar uygulayabilir. Jeopolitik riskler devam etmekte. Ayrıca Trump’ın başkan seçildiği senaryoda ABD’de enflasyon kalıcı hale gelebilir. Faiz indirim hızını artırırsa, enflasyon yukarı gider. Bu da demek oluyor ki altın yükselişini sürdürür. Onsu çok rahat 3 bin doları görür. Orta vadede ise altından ziyade kriptoya yönelim olabilir.”

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HARRIS Mİ TRUMP MI

SENARYO 2: HARRIS KAZANIRSA

“İşte o zaman ufak bir düzeltme beklerim, bir geri çekilme olur gibi... Altında alım fırsatı doğabilir. Tabii bir netlik olması şartıyla. Çünkü Harris’in ipi göğüslemesi durumunda Trump itiraz edecek mi ya da taraftarları ne yapacak, kongre binalarına bir saldırı olur mu tüm bunlar çok önemli. Seçimin uzaması durumu olabilir. Bu da altının güvenli liman olmaya devam etmesi demek. Kısaca ABD’de seçimini kim kazanırsa kazansın uzun vadede altında yükseliş devam eder gibi. Dolayısıyla kısa vadeli yatırımcı dikkatli olmalı.”

KISA VADELİ YATIRIMCI İÇİN RİSK BÜYÜK

“Bu hafta cuma günü ABD’den tarım dışı istihdam rakamları gelecek. Beklentilerin üstünde gelir ve işsizlikte beklentilerin altında gelirse altın satışları başlar. ABD’deki seçim belirsizliğine rağmen altında bir 20-30 dolarlık geri çekilme görebiliriz yani. Eğer, ‘altını aldım, yastığın altına koydum’ gibi ‘al-unut’ şeklinde ise yatırımınız o zaman sorun yok, altın alınabilir. Ancak kısa vadeli- ‘al-sat’ şeklinde pozisyon açarsanız kaybetme riskiniz büyük olabilir.”

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ALTININ GRAMI 3 BİN 400 TL’Yİ GÖREBİLİR

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2024 için “Altın, altın çağını yaşayacak” dediğini hatırlatarak giriyor söze, şöyle devam ediyor: “İsrail’in saldırıları ile artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının 2 yıldır uyguladığı sıkı para politikalarından kademeli olarak geri adım atması, ABD’deki başkanlık yarışında Trump ile Harris arasındaki yakın anket sonuçları ve ülkedeki politik rekabetin güçlenerek, siyasi belirsizliğin artması sebebiyle altın, her sabah yeni bir rekorla güne başlıyor. Şu an serbest piyasada gram altın 3 bin 140 liradan işlem görmekte. Yıl sonu fiyat tahmini ise gramının 3 bin 400 lirayı bulabileceği yönünde. Kısa vadede altın ve gümüş fiyatlarında kâr satışları yaşanması kaçınılmaz.”

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2025’İN ŞAMPİYONU GÜMÜŞ OLACAK

Geçtiğimiz yıl altın kadar gümüşe de rağbet vardı? Gümüşte son durum ne? Diyor ki: “Gümüşün gram fiyatı 37 lira, ons fiyatı 33.83 dolar seviyesinde. Ki yıl sonuna kadar ons fiyatı 37’leri görebilir. Orta ve uzun vadede gümüşün altından fazla getiri sağlayacağını düşünüyorum. Bence 2025 şampiyonu gümüş olacak! 2025’te ons fiyatında 50 dolar, gram tarafında 47 lira seviyesini bekliyorum. Özellikle altın/gümüş rasyosu önemli. Rasyo oran demektir. Altın/gümüş arasındaki oran şu an 82.5 civarı. Yani, 1 kilo altın verip 82 kilo gümüş alabiliyorsunuz, tabii tam tersi de mümkün. Rasyo geriledikçe gümüş değer kazanır, rasyo yükseldikçe altın değer kazanır. Mesela geçen ay rasyo 85 seviyesindeydi, bugün 82 seviyesinde. Geçen ay 1 kilo altın karşılığında 85 kilo gümüş alan bir yatırımcı bugün 1 kilo altını 82 kilo gümüşle yerine koyabiliyor. Aradaki 3 kilo gümüş de kârı oluyor.”