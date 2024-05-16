Yeni bir mekân

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Birkaç ay önce açılan Hiema isimli restorana ise birazcık rötarlı gittim.

Ama sonra “Neden bu kadar geciktim” diye kendime söylendim.

Armutlu bölgesinde modern dizaynı, güler yüzlü ekibi, cool müzikleri ve gelen misafirleriyle kısa zamanda kendine yer etmiş bile Hiema.

İstanbul gece rehberinde iki akşam üst üste gittiğim mekânda Çağatay Ulusoy’dan Mert Yazıcıoğlu’na birçok ünlü isimle de karşılaştım.

Yemeklere gelince...

Başlangıçlardan yufkaya sarılı karides enfes. Suşiler mükemmel. Kokteyllerinden de adaçayı ile yapılanı denemeden kalkmayın.

Hayırlı olsun Hiema İstanbul’a...

Mayıslar bizimdir dedikleri

Her sezon mayıs ayında ege ve güney bölgeleri teknecilerin uğrak yerleridir.

Yaz yoğunluğu başlamadan denizin, sakinliğin, koyların keyfini çıkarırlar.

Göcek sahillerinde tekneler yerini almaya çoktan başlamış bile.

Biz de arkadaşlarla hafta başından kendimizi atıverdik sahillere.

Hava 28 derecelerde seyrederken, “Haydi Rodos’a gidelim” dedi arkadaşlarım.

Aman aman bu küçük denilen, bir o kadar da kocaman olan Yunan adası iğne atsan yere düşmeyecek haldeydi.

Çarşı kısmı bizim Alaçatı gibi kalabalıktı.

Restoranlarda taze taze deniz ürünleri, fonda Yunan müzikleri, ortada sirtaki yapanlar...

Rodos’ta çok güzel iki gün geçirdim.

Ben Göcek-Rodos hattında yaz sezonunu açtım, sizlere de keyifli bir yaz dilerim şimdiden.