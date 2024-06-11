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Doğan Hızlan
Doğan Hızlan
Doğan HızlanYazarın Tüm Yazıları

Türk Sineması’nın dünü bugünü

#Türk Sineması#Kurtuluş Kayalı#Hacer Koç Yıldız

Özel sayıların önemini söylemeye gerek yok.

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Bu tür çalışmaları iki açıdan değerlendiririm. Birincisi seyrettiğimiz ya da seyredeceğimiz filmler konusunda bilgi sahibi oluruz, diğer açıdan da farklı kişilerin çalışmalarını bir özel sayıda buluruz.

Türk Sineması’nın dünü bugünü

HECE Dergisi’nin çıkardığı 2 ciltlik Türk Sineması kitaplığınızda yerini almalıdır.

Yıllar önce çevrilen filmler televizyonlarda gösterilmektedir, onları seyrederken bu özel sayıya başvurabilirsiniz.

Sunuş özel sayı ile ilgili açıklamayı içeriyor:

“Türkiye’de sinemaya duyulan ilgi bugün neredeyse 60’lı 70’li yılları yakaladı. Ancak bu ilginin Türk sinemasından çok yabancı sinemaya, Doğu’nun ve Batı’nın eski ve yeni sinemalarına ve özümsenmeyen teorik metinlere doğru bir temayülü olduğunu biliyoruz. Türk kültürü ve medeniyetinin sanatla ve ilimle yoğrulmasını isteyen herkes gibi biz de Türk sinemasının gelişmesini, dünya çapında bir marka halini almasını, bu toprakların özgün sesinin, söyleminin sözcüsü olmasını, insanlığa miras kalacak filmlerle büyümesini arzu ederiz. Ancak bu filmler vücut bulurken ve seyircisi ile buluşurken, entelektüel çevrelere büyük bir rol düşmekte. Özellikle endüstri olmaktan öte bir sanat olarak sinema üzerine düşünen ve yazan herkesin yönünü en az yabancı sinema kadar ve mutlaka daha fazla Türk sinemasına çevirmesini isteriz. Yaklaşıp bakmak, üzerinde düşünüp yazıp tartışmak, sağlıklı ve tutarlı bir inceleme ve eleştiri ortamı oluşturmak, ‘sağa’ ‘sol’a çekiştirmeden, benimki sizinki demeden dikkatimizi Türk sinemasına vermek istedik.”

BÖLÜM I

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◊ Merve Yurtsever / Türk Sinemasında Tipler

◊ Mustafa Kemal Sancar / Türk Sinemasında Sansürün Dünü ve Bugünü

◊ Mustafa Uçurum / Beyaz Perdeden Yansıyan Mesaj: Tebliğ Sineması

◊ İ. Arda Odabaşı / Türkiye’de Sinema -  Eğitim Öğretiminde Erken Adımlar Sinema ve Fotoğrafçılık Mektebi

◊ Celil Civan: Cazip ve Tekinsiz: 1950 Öncesi Türk Romanında Sinema Deneyimi

BÖLÜM II

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ELEŞTİRİ VE SİNEMA DERGİLERİ

◊ Kurtuluş Kayalı – Aynı Kuşaktan Dört Aydının Düşünce ve Sinema Serüveni Üzerine Bazı Notlar: Vedat Türkali’den Metin Erksan’a

◊ Fatih Çalmaz

◊ İhsan Koluaçık

◊ Özal Ağırbaş

◊ Haluk Gümüş

◊ Gülcan Tezcan

◊ Emrah Doğan

◊ Asım Öz

◊ Bülent Vardar

◊ Muzaffer Musab Yılmaz

◊ Cem Kayalıgil

YÖNETMEN SÖYLEŞİLERİ

◊ Yücel Aksu

◊ Ezel Akay

◊ Mahmut Fazıl Coşkun

◊ Uğur İçbak

CİLT 2’den Seçmeler:

Bölüm III

◊ Yönetmenler ve Filmler

◊ Hacer Koç Yıldız – Türk Sinemasının Koca Çınarı Lütfi Ömer Akad

◊ Recep Ayık

◊ Sezen Cürüf Başekim – Lütfi Ö. Akad, Yılmaz Güney, Şerif Gören, Gerçekçilik Çizgisinden Nuri Bilge Ceylan Sinemasına Bir Bakış

◊ Neşe Ürel – Türk Sinemasının Kadın Yönetmenleri

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◊ Özcan Ünlü – Türk Sineması ve Halit Refiğ

Sinema seyircileri, yönetmenler, eleştirmenler bu kitaptan yararlanacaklardır.

Hiç kuşkum yok bu çalışma yeni çalışmalara da yol açacaktır.

(HECE. Türk Sineması Özel Sayısı 1-2.

Haziran – Temmuz - Ağustos)

#Türk Sineması#Kurtuluş Kayalı#Hacer Koç Yıldız
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