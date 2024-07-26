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Dinçer Güner
Dinçer Güner
Dinçer GünerYazarın Tüm Yazıları

Aslan’daki yeniayla iş de, aşk da, eğlence de güzel

#Aslan Burcu#Yeni Ay#Astroloji

4 Ağustos’taki yeniay, hobilerimize ve sanatsal faaliyetlere vakit ayıracağımız, cesaret edemediğimiz adımları atmak için güç bulacağımız, aşkta hareketli bir dönemi beraberinde getirecek. Eğlenmek, sosyal etkinliklere katılmak, güzel seyahatler de cabası...

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Aslan burcunun 12’nci derecesinde, 4 Ağustos’ta yeniay meydana gelecek. Bu yeni aya Jüpiter’in de güzel bir desteği olacak. Ayrıca Acubens ve Kochab sabit yıldızları da etkin bu yeniayda. Bu yeniayın bireysel, ayrıca dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım...

Bireysel olarak bu dönem içimizdeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarmak için harika bir zaman. Kendimizi ifade etmenin yeni yollarını keşfetmek, sanatsal projelere başlamak veya hobilerimize daha fazla zaman ayırmak için ideal bir dönem. Belki de uzun süredir yazmak istediğimiz o kitabı yazmaya başlamak ya da yeni bir hobi edinmek için bu enerjiden faydalanabiliriz. Resim yapmak, müzikle ilgilenmek veya el işleriyle uğraşmak gibi aktiviteler, bu dönemde ruhumuza iyi gelecektir.

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Yine bu dönemde kendimize olan güvenimiz artacak ve belki de uzun zamandır cesaret edemediğimiz adımları atmak için içimizde bir güç bulacağız. Bu yeni bir işe başlamak, kişisel hedeflerimize ulaşmak veya ilişkilerimizde daha açık ve net olmak anlamına gelebilir. İçimizdeki liderlik yeteneklerini ortaya çıkarma zamanı...

Aşk hayatımızda da hareketlenmeler bekleyebiliriz. Yeniay romantik ilişkilerde  başlangıçlara, taze duygulara ve tutkuların artmasına zemin hazırlayabilir. Bekâr olanlar için yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir, ilişkisi olanlar içinse mevcut ilişkilerini derinleştirme fırsatı sunabilir.

Aslan’daki yeniayla iş de, aşk da, eğlence de güzel

Yeniayda ayrıca sosyal etkinliklere ve eğlenceli aktivitelere katılmak isteyeceğiz. Kendimizi daha dışa dönük ve neşeli hissedeceğiz.

İkizler burcundaki Jüpiter’in güzel desteğiyle; iletişim, satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, eğitim, sınav, yurtdışı bağlantılı işler, yasal konulardan yana da güzel şanslar elde edebiliriz. İş konusunda da karşımıza fırsatlar çıkabilir. Bu süreçte işimizi büyütmek için adımlar atabiliriz. Bizi oldukça mutlu edecek seyahatler gündeme gelebilir.

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Bu yeniay zamanı saçlarımızla ilgili bakımlara gitmek, yenilikler yapmak, yeni renkler ve modeller denemek için de harika bir zaman. Sağlık olaraksa kalp, sırt, omurgaya dikkat etmek gerekebilir.

Bu yeniayın dünya üzerindeki etkisine baktığımızdaysa, Aslan burcu dünya astrolojisine göre; yöneticiler, ünlü kişiler, çocuklar, eğlence yerleri, lüks mekânlar, kumarhaneler, gazinolar, başkentler, tiyatrocular, şov dünyası, altınla sembolize edilir.

Yeniay kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bir canlanma getirebilir. Yeni sanat eserlerinin ortaya çıkması, büyük konserler, festivaller ve eğlence etkinliklerinin artması muhtemeldir. Sinema, tiyatro ve müzik gibi alanlarda önemli gelişmeler ve yenilikler beklenebilir. Bu dönemde, medya ve eğlence dünyasında önemli isimlerin öne çıkışı veya skandalların patlak vermesi olasıdır. Ünlülerin hayatında büyük değişiklikler, yeni projeler veya sansasyonel haberler gündeme gelebilir. Lüks tüketim ürünlerine olan talepte artış yaşanabilir. Altın konusu önemli bir noktaya gelebilir.

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Acubens ve Kochab yıldızlarının etkisiyle zehirlenmelerde artışlar ve akreplerle ilgili haberler duyabiliriz. Ayrıca dünyada hükümet yöneticilerinin zor duruma düşmesi, koltuğunu kaybetmesi veya vefat etmesiyle ilgili gelişmeler olabilir.

#Aslan Burcu#Yeni Ay#Astroloji
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