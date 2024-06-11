Erdoğan’ın CHP’yi ziyareti Kavala ve Sinan Ateş dosyası

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Özgür Özel’in makamında gerçekleşecek olan görüşmede; Erdoğan’ın arkasında ‘Cumhurbaşkanlığı Forsu’ bulunan Türk bayrağı, Özgür Özel’in arkasında ise CHP bayrağı yer alacak.

NELER KONUŞULACAK

Özgür Özel görüşme öncesinde bir gündem hazırlığı yaptı.

Asgari ücret, emeklilerin durumu, öğretmen atamaları, belediyelerin borç yükü, Şenyaşar ailesinin talebi, Hakkâri Belediyesi’ne kayyum atanması ile Can Atalay başta olmak üzere Gezi mahkûmlarının durumu yer alacak.

Sivil anayasa konuşulacak mı? En azından AK Parti kanadının beklentisi o yönde.

DİYALOG DESTEK GÖRÜYOR

İlk görüşme 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkezi’nde olmuştu. İki liderin görüşmesi kamuoyundan büyük destek gördü. Çünkü millet, devletin tepesindeki kavgadan hoşlanmaz. İktidar ve muhalefetin ülkenin temel sorunlarını görüşmek üzere bir araya gelmesini destekler. Hep örnek veriyorum; Demirel ile Ecevit 1980 öncesinde cenazede bile tokalaşmıyorlardı. Sonucu hiç iyi olmadı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında bir diyalog kurulmadı. Ülkeye bir yararı da olmadı.

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KELEBEK ÖMÜRLÜ OLMASIN

Erdoğan siyasetteki yumuşamanın kelebek ömürlü olmaması gerektiğini söyledi. Buna ihtiyaç var. Onun için iki liderin görüşmesinden sonra, somut bazı sonuçların elde edilmesi gerekiyor.

NELER YAPILDI

İki liderin görüşmesinden sonra normalleşme adına önemli adımlar atıldı. 28 Şubat mahkûmu emekli generaller, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi. Özgür Özel bu adımından dolayı Erdoğan’a teşekkür etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kararıyla Cumartesi Anneleri bininci hafta buluşmasını Taksim’de Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdi.

VERA’NIN FOTOĞRAFI

Şimdi sıra Osman Kavala ve Gezi mahkûmlarına geldi. Özgür Özel, ilk görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gezi mahkûmlarından Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın fotoğrafını göstererek, “Vera, babası cezaevinde büyüyor” demişti.

OSMAN KAVALA DOSYASI

Bu arada Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in “kanun yararına bozma” talebiyle yaptığı başvuru üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala dosyasını Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu’na yolladı. Böylece, Osman Kavala’yla ilgili kanun yararına bozma talebi Adalet Bakanlığı tarafından incelenecek. Bakanlığın görevlendirdiği hâkimin dosya üzerindeki incelemesini tamamlamasından sonra çıkacak sonuca göre dosyanın kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay’a gönderilmesi gündeme gelecek.

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AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ MURTEZA ZENGİN

Bu arada Osman Kavala hakkındaki yeniden yargılama talebiyle ilgili çalışmalar, 1 yıl önce başladı. Avukat Hilal Zengin’in yürüttüğü çalışmaların arkasındaki asıl isim Avukat Murteza Zengin. Anayasa hukukçusu olan Murteza Zengin, AK Parti’den 26’ncı dönem İstanbul milletvekilliği yaptı. Doktorasını ‘cumhurbaşkanının vatana ihaneti’ üzerine yapan Av. Murteza Zengin, çeşitli üniversitelerde anayasa ve ceza hukuku konusunda dersler veriyor.

ERDOĞAN’A SUNULDU

Kavala dosyasının kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaşıldığını öğrendim.

Görüşmede FETÖ’cülerin Gezi olaylarını kışkırttığı, mahkûmiyete esas alınan 11 sayfalık gizli Kavala raporunun bunlar tarafından oluşturulduğunun ayrıntılı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldığı söyleniyor.

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AVRUPA KONSEYİ VURGUSU

Ayrıca Avrupa Konseyi’ndeki gelişmelere dikkat çekilerek, bu sorunu kendi iç hukukumuz içerisinde çözmenin daha faydalı olduğu ifade ediliyor.

Rahip Brunson ve Deniz Yücel örneklerinin yaşanması yerine kendi iç hukuk mekanizmalarımda bu sorunu çözmenin kime ne zararı var?

BAŞVURUDA NELER VAR

Tekrar Osman Kavala başvurusuna dönecek olursak, Av.Hilal Zengin başvurusunda şu taleplerde bulunmuştu.

1- Yeni anayasa ile başbakanlık müessesesi ortadan kalktığı için cezaya mesnet teşkil ettiği iddia edilen kurumun ortadan kalkması sanık lehine yeniden yargılama imkânını doğurur.

2- Gezi yargılamasında mahkûmiyete esas alınan gizli analiz raporunu hazırlayan görevlinin FETÖ terör örgütü davasından dolayı mahkûm olması.

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3- Yeniden yargılama sürecinde, verilen hapis cezasının infazının durdurulması ve Kavala’nın tahliyesi talep edilmişti.

YEREL MAHKEME REDDETTİ

İstanbul 13 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerine yaptığı başvurulan reddedilen Kavala’nın avukatı, aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na ‘kanun yararına bozma’ başvurusunda bulunmuştu. Avukat Hilal Zengin’in başvurusu üzerine Kavala dosyası Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bu arada Avukat Hilal Zengin yerel mahkemedeki mücadelesini ise sürdürüyor. Avukat Zengin yeniden itiraz başvurusunda bulundu.

GEZİ MAHKÛMLARI İTİRAZ ETMELİ

Ancak şuna dikkatinizi çekerim; buradan çıkacak bir karar Gezi mahkûmları için emsal teşkil eder. Ama bu başvuru sadece Osman Kavala için yapılmış durumda. Diğer Gezi mahkûmlarının da ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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AVRUPA KOMİSYONU SAVUNMA İSTEDİ

Bu arada AİHM’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin Osman Kavala hakkında verdiği kararların uygulanmaması nedeniyle Avrupa Komisyonu, Türkiye’den savunma istedi. Temmuz ayında gerçekleşecek olan savunmada Türkiye suçlu bulunursa Avrupa Komisyonu üyeliğinin askıya alınması talebiyle Bakanlar Komitesi’ne sevk edileceğiz. Ancak Kavala dosyasında atılacak olan bir adım, Türkiye-Avrupa Komisyonu ilişkilerinin yumuşamasına hizmet edecek.

SİNAN ATEŞ’İN EŞİ İLE GÖRÜŞME

Özgür Özel görüşmesinden önce asıl sürprizi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le görüşeceği açıklandı. Görüşmenin birkaç gün içinde yapılacağı söyleniyor. Muhtemelen çarşamba günü görüşecekler. Eğer görüşme imkânı sağlanamazsa İspanya-İtalya gezisinden sonra görüşecek. Peki bu görüşme Cumhur İttifakı’na zarar verir mi? Daha açık ifade ile MHP bu görüşmeden rahatsız olur mu?

Ben olayın insani boyutuyla ilgiliyim. Ortada acılı bir eş ve iki kız çocuğu var. Ayşe Ateş’in mücadelesinin önünde saygıyla eğiliyorum.