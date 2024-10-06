Timur Selçuk üzerine

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Bütün müzikseverlerin bildiği, dinlediği Timur Selçuk kitabını görünce sevindim, bir eksiğin tamamlanmış olduğunu gördüm.

Kitabın adı: Timur Selçuk- Sana Bir Gün Tepeden Baktım Aziz Türkiye

İlk yazı Feridun Andaç’ın: Müziğe Adanmış Bir Ömrün Tanıklığı

50. yıl konseri öncesiydi, buluştuğumuzda, artık Adam Sanat’ta yayınlanan müzik yazılarını kitaplaştırmanın zamanı geldiğini kendisine söylemiştim. Dergideki yazılarının birer kopyasını çıkarmış dosyalayarak Timur Selçuk’a vermemin üzerinden bir hayli zaman geçmişti. Konser sonrası yazdığım yazıyı okuduktan sonra aramıştı. Müzikteki 50. yılına dair şunları yazmıştım:

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Şarkılarla bir ömür... Kaç zaman oldu onun şarkılarındaki tınıya, renge, ezgi denen duyguya döneli… Yitmeyen, yitirilemeyen bir dostlukla andı gibi; bir yerlerde belleğinize filizleniverir Timur Selçuk ezgileri.

Onun 50. yıl konserini izlemeye kendimi birkaç gün öncesinden hazırladığımı söylemeliyim. Müzik yolculuğunu tam da 30. yılında TOBAV tarafından düzenlenen “Timur Selçuk’a Saygı Gecesi”nde sunulacak bir armağan kitabı hazırlarken kendisiyle uzun uzun konuşmuştum.

Arşivinin bir ucuna, fotoğraflarına göz atmış; Şehime Erton ile “oğul Timur Selçuk”u konuşmuştuk günlerce Bebek’teki evinde.

Timur Selçuk konuşulunca Münir Nurettin Selçuk’tan da söz etmemek mümkün müydü? Şehime Hanım, adeta, bir plağın iki yüzü gibi göründüğü ‘baba-oğul’u da anlatmıştı. Aradan 20 yıl aşkın bir süre geçti. Timur Selçuk şarkılarıyla, belleklere kazanan ezgileri ile karşımızdaydı hep.

Onun sesi hep vardı. Hep aramızdaydı. 50. yıla uzanış, o sesin varoluş çizgisinin dönemeçlerini bize hatırlatmak, birlikte o anları yaşamak içindi.

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Timur Selçuklu Adam Sanat Yılları-Turgay Fişekçi:

Memet Fuat’la Kasım 1980’de Yazko Edebiyat dergisinde birlikte çalışmaya başlamış ve çok çok iyi anlaşmıştık. Timur Selçuk ise yalnızca yazılarını değil, şenlikli kişiliğini de armağan etmişti bizlere. Eski insanlara özgü bir terbiyesi vardı. Memet Fuat odadaysa, yarı şaka yarı ciddi “Allah ömürler versin efendim” diyerek eğilip elini öperdi mutlaka. Sonra da peş peşe hızına yetişemeyeceğimiz kadar çok şakalarla güldürürdü bizleri. Şakaları ya sanat insanları ya da güncel politik gelişmelerle ilişkin olurdu. Şimdi sevgili arkadaşım Feridun Andaç’ın kitap girişimini sevinçle öğrendim ve geç de olsa Timur Selçuk’un kitap isteğinin gerçekleşmesine seviniyorum. Elleri dert görmesin.

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BABAMIN ŞARKILARI

Ne Doğan Güne Hükmüm Geçer (Mahur Şarkı), Cahit Sıtkı Tarancı/ Münir Nurettin Selçuk Bahçemde Açılmaz Seni Görmese Çiçekler (Nihavent Şarkı), Faruk Nafız Çamlıbel / Münir Nurettin Selçuk Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın (Kürdilihicazkar Şarkı), Ümit Yaşar Oğuzcan /Münir Nurettin Selçuk Mahur Saz Semaisi, Kemençeci Nikolaki İstanbul Oda Orkestrası Aşka Bağdat Sorulmaz (Mahur Şarkı), Vecdi Bingöl/ Münir Nurettin Selçuk Kandilli Yüzerken Uykularda (Nihavent Şarkı), Yahya Kemal Beyatlı / Münir Nurettin Selçuk Bir Başka Tepeden* Aziz İstanbul (Hicaz Şarkı), Yahya Kemal beyatlı/ Münir Nurettin Selçuk Kalamış (Nihavent Şarkı), Behçet Kemal Çağlar/ Münir Nurettin Selçuk Rindlerin Akşamı (Segah Şarkı), Yahya Kemal Beyatlı/ Münir Nurettin Selçuk Endülüste Raks (Kürdilihicazkar Şarkı), Yahya Kemal Beyatlı/ Münir Nurettin Selçuk

BAŞLICA YAPITLARI: