Güzel haberlerle ve fırsatlarla dolu bir hafta

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Gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında bugün meydana gelecek kontak fırsatlarla dolu bir haftaya işaret ediyor. Önce günlük tüyolarımıza bakalım.

Bugün Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Merkür ile Jüpiter arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Bu açının etkisiyle fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz. Fikirler akıcı bir şekilde ifade edilir. Aynı anda birden çok konuyla ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza, sözleşme gerektiren işleri halletmek, seyahat etmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için internet sitesi açmak, eğitime başlamak, yurtdışıyla ilgili önemli işlemleri halletmek için çok ideal zamanlar.

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Yarın Ay 1.51 ile 2.34 arasında Akrep burcunda boşlukta olacak akabinde Yay burcuna geçecek. Venüs ile Mars arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi +/- 2 gün. Flört etmek, beğendiğiniz kişilere açılmak, ilişkiler başlatmak, sizi iyi gelen, motive eden konu ve koşullara yönelmek için harika zamanlar. Ruhumuz bu birkaç gün biraz çapkın olabilir. Aşk için en güzel günlerden biridir. Yaratı işler ve yaratıcı projeler gündeme gelebilir.

Salı Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Duygusal olarak daha pozitif, iyimser ve keşfetmeye açık hissederiz. özgürlük ve bağımsızlık isteğimiz artar. Seyahat etmek ya da farklı kültürleri öğrenmek için güçlü bir istek duyulabiliriz. Eğer uzaklara gitme imkânı yoksa, zihinsel seyahatler, yani kitaplar okumak, farklı konular hakkında bilgi

edinmek de bu enerjiyi besleyebilir.

Sabırlı olmak lazım

Çarşamba günü Ay 8.52 ile 12.38 arasında Yay burcunda boşlukta olacak, akabinde Oğlak burcuna geçecek. Bugün Jüpiter geri hareketine başlayacak ve 4 Şubat’a devam edecek. Jüpiter’in geri hareketi, büyüme ve genişlemenin içsel bir süreç olduğunu hatırlatır. Bu dönemde hayatımızı ve hedeflerimizi gözden geçirir, değerlerimizi ve inançlarımızı sorgularız. Geçmişteki fırsatları ve kararları gözden geçirerek gelecek hedeflerimizi daha iyi şekillendirebiliriz. Hızlı bir büyüme yerine daha derin bir büyüme süreci yaşanabilir. Sabırlı olmak ve içsel gelişim fırsatlarına odaklanmak önemlidir. Geçmişte kaçırılan fırsatları yakalama şansımız olabilir veya geçmişteki hataları düzeltme imkânı bulabiliriz.

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Perşembe Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Hesapları toparlamak, düzen oluşturmak, kendimize ihtiyacımız olan alanlarda kurallar koymak için idealdir. Sabır ve dikkat gerektiren işlerde başarı yakalamak daha kolay olacaktır. Uzun vadeli planlar yapmak için ideal bir gün. Risk almak, riskli aktivitelere girişmek için pek uygun değil. Toprak, arsa, gayrimenkulle ilgili konularla ilgilenmek için gayet uygun.

Cuma günü Ay 18.51 ile 19.31 arasında Oğlak burcunda boşlukta olacak akabinde Kova burcuna geçecek. Merkür ile Plüton arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 4 gün. Kendimizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir içimizde, dikkatli olunması gerek. Çok fazla eleştiri alabileceğimiz veya çok fazla eleştiri yapabileceğimiz bir gün. Gerçekleri öğrenmeye karşı adeta takıntılı bir tavra bürünebiliriz. Paranoyalara karşı dikkatli olup gereksiz kıskançlıklardan kaçınalım.

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12 Ekim Cumartesi Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Mars ile Şiron arasında kare açı oluşacak ve etki süresi 2 gün. Kişisel zorluklar, derin yaralar yüzeye çıkabilir. Kendimizi güçsüz veya yetersiz hissedebiliriz ve bu durum, cesaretimizi sınayabilir. Mars’ın etkisiyle, enerjimiz ve tutkumuz artabilir. Ancak bu enerji, kontrolden çıkabilir ve aniden patlamalara yol açabilir. Geçmişte yaşadığımız yaralar yeniden alevlenebilir. Bu durum, eski duygusal meselelerle yüzleşmeyi ve onları iyileştirmeyi gerektirebilir.

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Etkili konuşma ve ikna kabiliyetiniz yüksek olacak

Koç (21 Mart-19 Nisan)

İletişimde ve sosyal ilişkilerde kendinizi daha net ve rahat ifade edebileceğiniz bir hafta. İş ve eğitim konularında önemli kişilerle fikir alışverişinde bulunarak yeni kapılar aralayabilirsiniz. Karşınızdakileri ikna etme kabiliyetiniz yüksek olacak. Etkili konuşmalar için harika bir zaman. Eğer bir sunum ya da ticari bir anlaşma üzerinde çalışıyorsanız karşınıza çıkan fırsatları net şekilde değerlendirebilirsiniz.

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Maaş artışı ya da farklı iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

İş ortamında hem daha düzenli hem de daha uyumlu bir şekilde ilerleyebilirsiniz. İş arıyorsanız rahatlıkla iş bulabilir, büyütebilir, geliştirebilirsiniz. Daha önce denemediğiniz bir sağlık rutini ya da daha iyi hissetmek için farklı şeyler deneyebilirsiniz. İş hayatında yeni gelir kaynakları, maaş artışı ya da farklı iş teklifleri gibi maddi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yoga ya da meditasyona başlayabilirsiniz.

Yaratıcı projeler için mükemmel bir dönemdesiniz

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Bu hafta kendinizi rahat bir dille ifade edebileceksiniz. Zihinsel olarak çok aktif olacaksınız. Okumak, konuşmak, öğrenmek, öğretmek... Eğer bir eğitim planınız ya da bir projeniz varsa güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla aranızı düzeltebilir, yeni insanlarla güçlü bağlar kurabilirsiniz. Yaratıcı projeler için mükemmel bir dönem! Ayrıca dijital ortamda birileriyle yazışarak flört başlatabilirsiniz.

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Evde, aile içinde barış rüzgârları esiyor

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Ev ve aile yaşamında daha uyumlu ve barışçıl bir dönem geçirebilirsiniz. Eğer aile içinde çözülmesi gereken konular varsa, bu dönem onları daha nazik şekilde ele almanız kolaylaşacak. Diyaloglar yapıcı olabilir ve dengeyi bulabilirsiniz. Belki aile içinde yeni bir düzen kurabilir, iletişimi güçlendirebilirsiniz. Almak ya da kiralamak için ev bulabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işleriniz sorunsuz hallolacak.

Geleceğe yönelik planlarınızı organize edebilirsiniz

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Arkadaş gruplarıyla olan iletişiminizde daha diplomatik, anlayışlı ve çözüm odaklı olabilirsiniz. Farklı düşüncelerden ve kültürlerden insanlarla tanışabilir, sosyal çevrenizde yeni bağlar kurabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar ve işbirlikleri sizi farklı fırsatlarla buluşturabilir. Geleceğe yönelik planlarınızı daha net bir şekilde organize etmeniz ve yeni projeler üzerinde düşünmeniz için mükemmel bir zaman.

Gelirlerinizi arttırmak için doğru kararlar alabilirsiniz

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Bu hafta gelirlerinizi arttırmak, maddi kaynaklarınızı akıllıca yönetmek konusunda başarılı olabilirsiniz. Finansal düzenleme yapmak istiyorsanız harika adımlar atabileceksiniz.

Bu hafta maddi anlamda büyüme ve fırsatlarla karşılaşma şansınız yüksek. İş hayatında kendinizi daha etkili ifade edeceksiniz. Önemli bir sunum ya da görüşmeniz varsa bu hafta verimli olacak. İş arıyorsanız bulabilirsiniz.

Yeni şeyler öğrenmek için verimli bir süreç

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Önemli görüşmelerde karşı tarafa düşüncelerinizi çok daha net ve anlaşılır bir şekilde iletebileceksiniz. Yeni şeyler öğrenmek ve zihninizi genişletmek için de bu süreç oldukça verimli. Farklı düşünce yapılarıyla tanışabilir, yeni bilgiler edinebilir ve bu bilgileri hayatınıza entegre edebilirsiniz. Yeni iş fırsatları ya da projeler ortaya çıkabilir. Kursa başlamayı düşünüyorsanız uygun dönem.

Maddi kazanç yolları keşfedebilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Zihninizi objektif bir şekilde kullanarak kendinizle ilgili yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Finansal anlamda oldukça önemli fırsatlar var. Eğer bir süredir maddi konular üzerinde çalışıyorsanız, yeni kazanç yolları keşfedebilir ya da mevcut kaynaklarını daha iyi değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda, finansal dengenizi kurmak ya da maddi güvenliğinizi arttırmak için önemli adımlar atmanız mümkün.

Ortaklık adımı atabilir, özel biriyle tanışabilirsiniz

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

İş arkadaşlarınızla veya sosyal çevrenizle ilişkilerinizde uyum sağlayabilirsiniz. Entelektüel sohbetler yapabileceğiniz, farklı fikirler ve bakış açılarıyla tanışabileceğiniz yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Planladığınız bir yolculuğa çıkma imkânı bulabilirsiniz ya da hiç beklemediğiniz bir yolculuk planı yapabilirsiniz. Yeni ortaklıkların adımlarını atabilir ya da özel anlamda yeni biriyle tanışabilirsiniz.

Kariyerinizde fırsatlar var, kendinizi gösterme zamanı

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Kariyerinizde dengeli ve stratejik bir tutum sergileyebilirsiniz. Üstlerinizle ya da iş arkadaşlarınızla yapacağınız görüşmelerde çözüm odaklı olabilirsiniz. Kariyerinizde yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer uzun zamandır aklınızda olan bir proje ya da girişim varsa, hayata geçirmek için destek bulabilirsiniz. İletişim ağınızı genişletmek ya da farklı alanlarda kendinizi göstermek için ideal zaman.

İlişkiniz varsa derinleşebilir, yoksa birini bulabilirsiniz

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Zihinsel olarak oldukça aktif hissedeceksiniz. Projeler, yaratıcı fikirler ve bu fikirleri hayata geçirmek için müthiş bir fırsat yakalayacaksınız. Bu hafta romantik ilişkilerizde de hareketlilik olabilir. Flörtler ve ilişkilerde büyüme fırsatları var. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu dönemde partnerinizle ilişkiyi derinleştirme şansı bulabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa yeni romantik bağlantılar kurma şansınız yüksek.

Yatırım yapabilir, ev alabilirsiniz

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Finansal konularda daha adil ve akılcı kararlar alabilirsiniz. Ortak finansal kaynaklar, krediler ya da başkalarıyla paylaşılan maddi konular gündeminizde olabilir. Eğer maddi düzenleme yapmayı planlıyorsanız bu hafta tam zamanı. Yatırım yapabilir ya da mevcut maddi kaynaklarınızı büyütmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ev almak, satmak, kiralamak gibi adımlar atmak için de şahane bir hafta.