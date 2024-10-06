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Şadan Doğan da ailenin işe başladığı ve büyüttüğü Biga’nın çehresini değiştirmek için önemli yatırımları planlıyor.

Birkaç önemli hedefleri var.

“Yat Üretimi İhtisas Serbest Bölgesi”, “Karabiga Konteyner Limanı”, “Veterinerlik Fakültesi ve Hayvan Hastanesi”, “Biga Organize Sanayi Bölgesi’nin genişlemesi...”

Her bir başlık ayrı bir iddiayı ortaya koyuyor.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası 1973 yılında kurulmuş.

2023 yılında 1.3 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmış; hedeflenen projeler hayata geçtiğinde bölgenin en önemli ekonomi üssü Biga olacak.

“İşsizliğin kökü kurutulacak” diyen Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, bölgedeki bütün dinamiklerin desteğini almış durumda.

Şadan Doğan; Biga’da halen 98 hektar büyüklüğünde bir arazi üzerinde üretime devam eden Biga Organize Sanayi Bölgesi’ni 50 hektar daha büyütmek istediklerini söylüyor.

Ve ekliyor:

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“Biga’yı bir ihracat üssü haline getirebiliriz. Ulaşım avantajlarımız çok, potansiyelimiz büyük, Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Yat ve Konteyner Limanı bize fark katar.”

Biga’ya, Çanakkale’ye uzun yıllardır giderim.

Son gittiğimde farkı daha da gördüm.

Çanakkale köprüsü bölgeye olan ilgiyi artırdı.

Sanayideki kıpırdanma hissediliyor, hizmet sektöründe gelişmeler var.

Biga’yı yakından takip edin.

Sanayi bölgesi genişleyecek

meslek yüksek okulu olacak

BİGA OSB’nin genişletilmesi için çalışmaların devam ettiğini söylüyor Şadan Doğan.

Ve şöyle konuşuyor:

“Biga OSB’nin potansiyelini daha da artıracağız. Çok ilgi var, bunu bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. 98 hektarlık alanı 50 hektar daha büyütmek ve ilçemize yeni fabrikalar kazandırmak istiyoruz. Altyapı ihalemizi geçtiğimiz aylarda tamamladık. Biga’mızın önü çok açık. Hem ticaret hacmi, hem de istihdam anlamında Biga’mız ikinci yüzyılın parlayan yıldızı olacak. Biga OSB’de 20 bin metrekareye hizmet destek alanı kuracağız. OSB’ye meslek yüksek okulu kuracağız. Eğitim, sanayi, organize, serbest bölge gibi çalışmalarımız devam ediyor.”

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Meslek okulları çok yerinde adımlar…

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çok başarılı oldu. Türkiye’de birkaç iyi örnek daha var.

Biga’da da önce lise, sonra meslek yüksek okulu sanayimiz için yetenekli gençler yetiştirebilir.

Biga Türkiye’nin

yatçılık üssü olacak

TÜRKİYE lüks sınıf yat üretiminde ilgi çekici bir başarı yakaladı. Bu yatlar ağırlıklı olarak Muğla Bodrum, İzmir ve İstanbul’daki özel tersanelerde üretiliyor.

Şadan Doğan’ın hedefi Biga’yı bu alanda bir cazibe merkezi haline getirmek.

Gemi, Yat Hizmetleri İhracatçılar Birliği verilerine göre; 2023 yılında yurtdışına yapılan ihracat 1 milyar 1529 milyon dolara ulaştı.

Şadan Doğan anlatıyor:

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“Serbest İhtisas Bölgeleri sanayici ve üreticilere ciddi avantajlar sunuyor. Kurumlar, gelir vergi muafiyetlerinin yanı sıra gümrük vergileri, vergi avantajları, düzenlemeler ve diğer ticaret kısıtlamaları konusunda özel ayrıcalıklara sahip oldukları söylenebilir. Ucuz enerji kullanımı, SGK prim destekleri gibi avantajlar da serbest bölgelerin getirdiği özel ayrıcalıklarla beraber hem yerel işletmeler hem de uluslararası şirketler için cazip iş fırsatları sunuyor. Bu sebeple Türkiye’de bir ilki Biga’da hayata geçirmek istiyoruz. Biga’ya kurulacak olan Bozlar Yat Üretimi İhtisas Serbest Bölgesi ile Türkiye’deki yat üreticilerinin de tersanelerini buraya taşımasını, yeni tersaneler kurmalarını bekliyoruz.”

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Biga’ya bağlı Bozlar köyü yakınlarında kurulacak olan Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölge için 1 milyon 700 bin metrekare alan tahsis edildi. Yer tespiti tamamlanan ve bakanlıktan da onayları alınan Yat İhtisas Serbest Bölgesi 10 bin kişiye istihdam yaratacak.

Mevcut liman 6 kat büyüyecek

LİMANA en fazla 3 bin tonluk gemiler yanaşabilirken, yeni projeyle 15-20 bin tonluk gemilerde yanaşabilecek. Karabiga girişinden limana ağır vasıta girişleri de sona erecek. Liman girişine 900 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde bir mendirek yapılacak. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci devam eden projeyle sahil hattına gümrüklü liman, deniz otobüsü yanaşma rampası, 40-50 kapasiteli yat limanı ve sosyal alanlar ile balıkçı barınağı inşa edilecek. Karabiga Yat ve Konteyner Limanı’nda lüks yatların yanaşabileceği, kış aylarında kalabileceği alan ile deniz otobüsü yanaşma rampalarının da bulunacak.