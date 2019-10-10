Terazi Burcu Erkeği

Bu durum kimi zaman onlara başarıyı sağlarken çoğu zaman ise bir başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Terazi erkekleri her daim yumuşak kalpli, iyimser bir karakter izlenimi yaratır. Kendisi kırılsa dahi bunu asla yansıtmaz ve karşılık vermeyi düşünmez.

Terazi erkeklerini mutsuz görmek neredeyse imkansızdır. Tüm burçlar arasında bir dizilim yapılacaksa en romantik burcun erkeği Terazi erkekleridir. Ilımlı ve yumuşak davranışlarla kendine ve çevresine yön veren Teraziler, herkes tarafından ideal tip olarak aranan erkeklerdendir. Terazi erkekleriyle anlaşamayan insan neredeyse yoktur. Her tür insanla aynı ortamda bulunabilir, arabuluculuk yapabilirler.