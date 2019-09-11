MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurçlar Terazi Burcu Ünlüleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Terazi Burcu Ünlüleri
Burçlar

Terazi Burcu Ünlüleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terazi Burcu Ünlüleri
Abone Olgoogle-news

"Terazi burcu olan ünlüler..."

  • Kim Kardashian - 21 Ekim
  • Hazal Kaya - 1 Ekim
  • Kemal Doğulu - 14 Ekim
  • Burcu Esmersoy - 2 Ekim
  • Cansu Dere - 14 Ekim
  • Engin Öztürk - 28 Eylül
  • Fettah Can - 12 Ekim
  • Ebru Gündeş - 12 Ekim
  • Hadise - 22 Ekim
  • Feridun Düzağaç - 10 Ekim
  • Pelin Karahan - 6 Ekim
  • Nil Karaibrahimgil - 17 Ekim
  • Emre Karayel - 18 Ekim
  • Birkan Sokullu - 6 Ekim
  • Tarkan - 17 Ekim
  • Gamze Topuz - 8 Ekim
  • Alican Yücesoy - 22 Ekim
  • Hülya Avşar - 10 Ekim
  • Bora Akkaş - 12 Ekim
  • Ayşegül Aldinç - 28 Eylül
  • Zuhal Topal - 23 Eylül
  • Ceyhun Yılmaz - 5 Ekim
  • Gwyneth Paltrow - 27 Eylül
  • Hugh Jackman - 12 Ekim
  • Kate Winslet - 5 Ekim
  • Matt Damon - 8 Ekim
  • Monica Belluci - 30 Eylül
  • Ryan Reynold - 23 Ekim
  • Will Smith - 25 Eylül
  • Brigitte Bardot - 28 Eylül
  • Andy Whitfield - 17 Ekim
  • Bella Thorne - 8 Ekim
  • Hilary Duff - 28 Eylül
  • Marion Cotillard - 30 Eylül
  • Matt Bomer - 11 Ekim
  • Pavarotti - 12 Ekim
  • Taylor Spreitler - 23 Ekim
  • Tim Robbins - 16 Ekim
  • Van Damme - 18 Ekim
  • Bradley James - 11 Ekim
  • Catherine Deneuve - 22 Ekim
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi