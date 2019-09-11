Terazi Burcu Kariyeri

Yardımlaşma ve fikirleşme yönünden Teraziler, psikolojiyle de ilgilenir olayı farklı açılardan ele alabilir. İyi bir terapi uzmanı, halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanı olmak onlar için ideal meslekler arasında. Çekiciliğin başarıyı da beraberinde getireceğini düşünürler. Sanatla ilgilenir, olayı sanatsal yönleriyle de incelerler.

Denge gerektiren bale gibi sporlarda başarılı olabilir, ilerideki hayal ve hedeflerini bu yola yönlendirebilirsiniz. Mimari ve moda sektörünü tercih edecekler için alanının tanınan bir ismi haline gelmeniz içten bile değil. Cana yakın ve dürüst olmaları nedeniyle çok çabuk güven ortamı sağlayabilirler. Bu durum iş hayatını olumlu yönden etkileyecektir.