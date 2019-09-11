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Haberler >Mahmure >Astroloji>Terazi Burcu Olumlu Yönleri
Burçlar

Terazi Burcu Olumlu Yönleri

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Terazi Burcu Olumlu Yönleri
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"Terazi burçları oldukça kibar olmalarıyla bilinir. "

Kabalıktan hiç hoşlanmayan Terazi insanları, Estetik ve güzellik bakımından kendini geliştirmiş insanlardır. Zekilerdir. Teraziler, saf ve temiz kalpliliklerinin yanı sıra hem iyi bir konuşmacı hem de iyi bir dinleyicidirler.

Aceleci bir yapısı olmayan Teraziler yerine göre soğukkanlı tutumlarını koruyabilmektedirler. Nadiren fevli çıkışlar yaşayabilirler. Dengeyi bu şekilde sağlayan Teraziler, aşırı eğlenmeyi seven yapıları nedeniyle duygularını göstermekten çekinmezler. Ağlarken bir anda kendini toparlayarak eğlencelerine devam edebilirler. Gülmeyi ve güldürmeyi severler.

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