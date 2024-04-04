Çin burçları nedir? Çin burçlarının özellikleri neler?

Doğum yılı: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044

Fare 12 burcun içinde en zekisi ve yetenekli olanıdır. Hoş, baştan çıkarıcı, en olmadık durumlarda bile zafer yolunu bulan olağanüstü yeteneklere sahiptir. Sosyal ortamların aranan karizmatik kişiliğidir çünkü gün ağarana kadar parti yapma yeteneğine sahiptir. Onun mizah anlayışına karşı gelmek zordur.

İnanılmaz derecede dinamik ve pozitif bir kişilikleri vardır. Bu erdemler, kendilerine hırslı yaşam hedefleri belirlemelerine yardım eder. Kendisinden bir şey çalınırsa, ondan intikam almayı ve aradığını elde etmek için en belirsiz hileleri kullanmaktan çekinmezler.

Aşk hayatında ister sevgili ister evli olsun çok tutkuludur. Ancak aldatılma ya da ihmal edilme durumunda duygularını durduramaz ve duyguları tarafından yönetilir. Aşk acısı çeken fare devamlı ajitasyon içinde yaşayabilir. Ancak uzun süre yalnız kalamayacağı için hemen düzelir ve sahalara geri döner.