Çin burçları nedir? Çin burçlarının özellikleri neler?
Çin burçları ‘Doğu'nun Astrolojisi' olarak biliniyor. Ay takvimi üzerine kurulan Çin burçları, 12 hayvandan oluşuyor. 12 yıllık bir döngüde her yıla bir hayvan atıyor. Peki siz Çin burcunuzu biliyor musunuz?
Çin burçlarını ve özellerini Çin Astrolojisi ve Feng Shui Uzmanı Ceren Sakin anlattı. İşte Çin astrolojisi hakkında merak edilen tüm detaylar…
FARE
Doğum yılı: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044
Fare 12 burcun içinde en zekisi ve yetenekli olanıdır. Hoş, baştan çıkarıcı, en olmadık durumlarda bile zafer yolunu bulan olağanüstü yeteneklere sahiptir. Sosyal ortamların aranan karizmatik kişiliğidir çünkü gün ağarana kadar parti yapma yeteneğine sahiptir. Onun mizah anlayışına karşı gelmek zordur.
İnanılmaz derecede dinamik ve pozitif bir kişilikleri vardır. Bu erdemler, kendilerine hırslı yaşam hedefleri belirlemelerine yardım eder. Kendisinden bir şey çalınırsa, ondan intikam almayı ve aradığını elde etmek için en belirsiz hileleri kullanmaktan çekinmezler.
Aşk hayatında ister sevgili ister evli olsun çok tutkuludur. Ancak aldatılma ya da ihmal edilme durumunda duygularını durduramaz ve duyguları tarafından yönetilir. Aşk acısı çeken fare devamlı ajitasyon içinde yaşayabilir. Ancak uzun süre yalnız kalamayacağı için hemen düzelir ve sahalara geri döner.
ÖKÜZ
Doğum yılı: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033, 2045
Güçlü ve dengeli olan öküzler zor zamanlarda bile her daim tekrar ayağa kalkacak gücü bulurlar. Çok yük taşımayı bilirler, her düşüşleri daha iyi bir kalkış/ çıkış içindir. Azim ve sebat etmek öküzlerin erdemidir. Bu erdemleri sayesinde zor koşullarda sevdiklerini korumak için her şeyi yapabilmelerini sağlar. Ailesine o kadar düşkündür ki onlarsız bir hayat düşünemez. Bölgesi konusunda çok emindir ve bölgesine giren olursa kıskançlık gösterir. Bazen bu davranışları bağımlılıklara da yol açar.
Genellikle kemik yapıları güçlü ve sağlamdır. Geniş omuzlu olmaları muhtemeldir. Yemeğe düşkündür. O kadar disiplinlidir ki bazen hayallerden aşırı uzaklaşabilir. Sözüne güvenilir biridir ancak esneklikten uzak olduğu için bu konuyu geliştirmesi gerekir.
KAPLAN
Doğum yılı: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, 2046
Kaplanlar 12 burç içinde en karizmatik olanlardır. Bu sayede etrafındakilerin ilgisini ve sempatisini hızlıca üzerine çeker. Asil, gururlu, sadık ve cömert olan kaplan burçları, içlerindeki tükenmek bilmeyen enerjiyi harcamak için yoğun bir ihtiyaçları vardır. Stabil olmayan isteklerine karşılık verebilen aşkı bulana kadar etrafta gezinirler. Aradıklarını buldukları zaman da aynı yoğunlukta ilgi ve alakayı aldıkları sürece onlara karşı sadık ve yol gösterici olurlar.
İş yerindeki liderlik yetenekleri, cesaretleri ve azimleri onları diğer çalışanlardan ayırır. Ancak bu lider ruhluları işyerinde en iyi verimi alabilmek için özgür bırakmalı ve iş hiyerarşisinden uzak tutmalıdır. İş yerinde zorlu bir rakiptir, egolarına yenik düşmez ve sabırlıdırlar.
TAVŞAN
Doğum yılı:1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, 2047
Zeki, gerçekçi, temkinli ve dipsiz olan tavşanlar, gerçekçi ve yaratıcılardır. Ancak mutlulukları gittiği zaman gerçeklikten hemen bağları kopabilir. Tavşanlar, stabil hayatı, rahatı, okumayı, gelişmeyi, sanatı, sosyal hayatı tercih ederler. Ancak tavşanları yanlış zamanlarında rahatsız etmekten veya kişisel alanlarına girmekten çekinmenizi tavsiye ederim çünkü tavşanlar tartışmaya girmekten çekinmezler.
Yetenekli, sağduyulu ve duygusal olan tavşanlar, en entelektüel burçtur. Bu sayede söz yetenekleri en iyi olan burç olarak anılırlar. En arkadaş canlısı, dinleyici ve anlayışlı olan tavşanlar aynı zamanda inatçı ve dokunaklıdırlar. Çok hassas durumlarda sabrı ve eşsiz yetenekleri ile kendi avantajlarına çevirebilirler. Tavşanlar, nezaketini naiflikle karıştıranlara asla çok uzun süre tahammül edemezler.
EJDERHA
Doğum yılı: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036, 2048
Çin burçlarında hiç kimse ejderha gününde doğan bir kişiden daha fazla çarpıcı ve gösterişli olamaz. Çin astrolojisine göre ejderha gününde doğan bir kişinin parlak bir enerjisi vardır. Gururlu ve asil görünüşü insanları öyle bir etkiler ki karşısındakinde kıskaçlıktan çok hayranlık hissi uyandırır. Ejderhalar zengin bir iletişim kabiliyetine, güçlü bir moda zevkine ve ailesine karşı koşulsuz bir sevgiye sahiptir, ancak gerektiğinde yalnızlıkla nasıl başa çıkabileceğini de bilir. Ejderha burcu estetik içgüdülerine sahip olduğundan, elinden geldiği sürece bir sanat eseri koleksiyonuna yatırım yapmak için tereddüt etmez.
İnkâr edilemez bir dürüstlüğe sahip ejderhanın yargıları her zaman açık ve objektiftir. Söylemleri çok net ve dürüstlük içerir. İfade ettiği duygularının samimiyeti, duygusal yönünün çok güçlü olmasının yanı sıra takdir edilesi hitabet becerisinden de kaynaklanmaktadır. Herkesin arasında, farklı giyim tarzından ya da gururla sergilediği sıra dışı bir aksesuarından bir ejderhayı çok kolay fark edebilirsiniz. Fakat eğer bu çabası karşısındakiler tarafından yeterince takdir edilmezse bir anda alıngan ve somurtkan bir ruh haline bürünebilir.
Eğer güzel giden günlerinin birinde bir ejderhayla tanışma şansınız olursa küllerinden doğan Anka kuşu gibi zarif ve görkemli bir şekilde göz kamaştırıcı enerjisinin ve samimiyetinin keyfini çıkarmanıza memnuniyetle izin verecektir. Sonuç olarak, Ejderhayı saran güçlü gurur, adalet ve sanat zırhının altında, sevdikleriyle her zaman cesur ve duygusal olan zeki bir kişiliğin de gizlediğini unutmamak gerekir.
YILAN
Doğum yılı: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037, 2049
Çin burçlarının altıncısı olan yılan burcu zor bir burçtur. Yılan esrarengiz zekâsı, güzelliği ve duygusallığı sayesinde genellikle baştan çıkarıcı bir güce sahiptir. Ciddi, analitik ve derin düşüncelerle dolatılmış yılan, sezgilerine güvenir. Yılanın parlak, gizemli ve şık ruhu ona işletme, politika ve halkla ilişkiler alanlarında kariyer fırsatlarını kolayca açar. Kurnaz olan yılan her zaman söylediklerine dikkat eder, kısa ve net konuşmayı sever.
Kıskançlığı muhtemelen en güçlü kusurudur. Bu sebeple sadece partneriyle ilişkisi olumsuz etkilenmez aynı zamanda bu hırs onun kariyerini de sekteye uğratabilir. Kendi başarısının ilmeklerini sabırla örmek yerine kıskançlıkla oyalanıp zaman kaybedebilir. Ketum bir gözlemci olan yılan burcunun ağzı sıkıdır, tanımadığı insanlarla bilgi paylaşmaktan kaçınır hatta birine güven duyduktan sonra bile o kişinin en ufak bir ihanetini affetmez. Kötü muamele gördüğünü hissettiğinde yılan intikamcı bir yaratığa dönüşür, inatçı biri olur ve avantajı tekrardan kazanmak için uygun zamanı bekler. Yılan, hayatın karmaşık anlarında amaçlarına ulaşmak için kurnazlığını kullanmaktan çekinmez.
AT
Doğum yılı: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
At gününde doğan insanların mükemmel bir mizah anlayışı ve ilerleyen yaşlarında giderek kaybetme eğiliminde oldukları kendi kendileriyle dalga geçme konusunda nadir bir yetenekleri vardır. Atın kendisiyle eğleniyor olma yeteneği onu gündelik hayatındaki bencil tavırlarına rağmen kaliteli zaman geçirilebilen ideal bir arkadaş yapar.
Aşk hayatında her zaman tutkulu ve sürprizlerle dolu olan at burcunu bilinmeyene yolculuktan daha fazla heyecanlandıran bir şey yoktur. Bir atı özgürlüğünden mahrum bırakarak zapt etmeye çalışırsanız hoşgörüsüz, agresif, memnuniyetsiz bir hale gelerek tüm günü size zehredebilir. At işinde çok hızlı ve verimlidir. Bununla birlikte, üretimin kalitesi hazırlık aşamasının ya da araştırma eksikliğinden dolayı istenildiği gibi olmayabilir.
Aşk hayatında at burcu terk edilmek yerine olası bir ayrılıkta terk eden olmayı tercih eder. İyi bir aşık her zaman şehvetli ve çekici olan at, evinde barışı ve dinginliği korumak istiyorsa ölçülü ve sabırlı olmayı öğrenmelidir. At, hayatında paradansa onun hayatını dolduracak güçlü duygular arar.
KEÇİ
Doğum yılı: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Keçi burcu, Çin astrolojisinde sanatın, aşkın ve doğanın sembolüdür. Bu burcun anahtar kelimeleri tatlılık, huzur, zekanın yanı sıra sanat ve müziğe yatkınlıktır. Efsanevi mizah yönünü sadece değer verdiği insanlarlayken ortaya çıkarır. Fakat diğer taraftan kalbinin derinliklerinde keçi sık sık endişeli ve kararsız bir burçtur. Keçiler birden fazla kişiyi samimi bir şekilde aynı anda sevebilecek kadar çabuk ve çok aşık olurlar. Belli koşullar altında ister arkadaşlık isterse de aşk olsun tek kelime söylemeden tatsız durumlara katlanabilirler. Ancak Keçi sevgisinin karşılıklı olmadığını hissettiğinde hiç zaman kaybetmeden karşısındakinin ağzının payını verip hızlı ve kıvrak bir şekilde gür otlaklara zıplar.
Aslında keçiler eğer yakın çevresindeki insanların aylaklıklarının etkisi altına girerek tembelleşmezse yaşadıkları hayatı ve hayallerini sorgulayıp doğru adımlar atmak koşuluyla mucizeler gerçekleştirebilirler. İşin aslı gerçekten de özgürlüğüyle bu kadar ilgilenen Keçi, gerçek özgürlüğün bağımsızlıktan geçtiğini ve bunu elde edebilmek için uzun vadede projelerini azimle yerine getirmesi gerektiğini ve bu süreçte gereksiz masrafların cazibesinden kaçınması gerektiğini unutmamalıdır.
MAYMUN
Doğum yılı: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, 2052
Maymun harika bir konuşmacıdır. Araştırmacı zihni her daim canlı ve tetiktedir. Maymun, becerikli bir kişiliğe sahiptir ve mutlaka her konuyla ilgili bir fikri vardır. Maymunun ayrıca olaylar gerçekleşmeden önce tespit etmek gibi özel bir yeteneği vardır. Maymun gününde doğan bir kişi saygı duyulduğunu, dinlenildiğini ve beğenildiğini hissettiği takdirde talep edilen en profesyonel tavsiyeyi verebilir. Fakat sözlerinden şüphe duyulursa Maymun bunun yerine vicdansız ve manipülatif bir karaktere bürünebilir.
Aşk hayatında, maymunun yeni tecrübeler için merakı ve iştahı ona sadece kısa süreli bir tatmin yaşatabilir. Paylaşılan anın yarattığı coşku ve neşeden ziyade yoğun özgürlük arzusu içinde olan maymun burcu tek başına uçuşa geçmeyi tercih edecektir. Ancak Maymun hayatının ikinci yarısında nihayet evinde daha iyi bir denge ve istikrar bulur. İş hayatında tarif edilemez bir para sevgisi olan maymun zenginleşmek için sürekli yeni fikirler arar. Kendine güveni, çekiciliği, ustalığı ve pratik zekası karşısına çıkan problemlerin çoğuna yaratıcı ve etkili çözümler bulmasına yardımcı olur.
HOROZ
Doğum yılı: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041, 2053
Çin astrolojisinin zarif ve canlı sembolü kesinlikle horozlardır. Eğer bir gün caddede gururla yürüyen sıcak ve şık bir insan görürseniz, horoz gününde doğmuş birine rastlamışsınızdır. Horozlar incelik ve diplomasi konusunda mükemmel olmasalar da dürüst ve sadıktırlar. Yaptıkları her şeyde çok hassastırlar, küçük detaylara çok düşkün oldukları için keskin gözlerinden hiçbir şey kaçmaz. Eğlence dünyasında her an bir horozla karşılaşabilirsiniz.
Horoz tarafından gösterilen empati ve iyiliklerin ortaya konuşu genellikle sadece etrafındakileri daha iyi yönlendirmek için kullanılan zekice bahanelerdir. Horoz bu aldatıcı yönünü karşısındakini adalet duygusuna ve kusursuzluğuna inandırmak için yapar. Oysaki derinlerde kalbi şüphelerle doludur. Son olarak horoz iyi bir arkadaştır, sadıktır, yalakalığa tahammülü yoktur. Dış görünüşü ya da moda zevklerini içermediği sürece kendiyle alay edecek kadar komiktir. Duygusal yönleri çoğunlukla gururundan baskındır.
KÖPEK
Doğum yılı: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042, 2054
Köpek gününde doğan bir kişi sadık, arkadaş canlısı ve zekidir. Adaletsizlikten nefret eder ve ihtiyacı olan herkesin bir şekilde yanında olur ki bu da onu iyiliksever tüm hareketler için doğal bir aday yapar. Eğer köpek fazlaca dürüstse ve etrafı sevdiği insanlarla çevriliyse zevk almadığı ya da takdir etmediği insanlara karşı soğuk ve eleştirel olmaktan çekinmez. Yer yer kısa süreli öfke krizleri yaşayabilir ve böyle durumlarda özellikle de bir adaletsizlik hissettiğinde karşısındakini ısırmaktan tereddüt etmez.
Köpekler her zaman yeni yolculuklarda onu takip edecek arkadaşlarını ikna etmek için güven telkin eder. Aşk hayatında köpek sadık, şehvetli çiftine ve ailesine derinden bağlıdır. Zaman zaman kıskanç ve uzlaşmaz olması kendisi hakkında çözmesi gereken kusurlarından birkaçı olabilir. Köpek, her ne kadar özel hayatı hakkında ketum ve ihtiyatlı davranmayı tercih etse de hayatının diğer alanlarında kendisini ön plana çıkaracak ilgi çekici fırsatlara asla hayır demez.
DOMUZ
Doğum yılı: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043, 2055
Domuz burcu doğası gereği şık, mükemmeliyetçi ve çalışkan bir burçtur. Dostları tarafından nezaketi ve cömertliği ile tanınan hoşgörülü bir insandır. Domuzun güçlü bir moda zevki vardır. Sevmeyi de sevilmeyi hissetmeyi de ister. Gerçek bir haz düşkünü olan Domuz, yaşamın zevklerine özellikle de cinsel zevklere karşı doymak bilmez bir iştaha sahiptir. Bu onun diğer insanların gözünde yüzeysel biri olarak görünmesine neden olsa da o hayattan sonuna kadar zevk alma ve ihtiyaçlarını karşılama uğruna bir servet harcamaya hazırdır.
Düzenli olarak aile toplantılarında veya arkadaş çevrelerinde görülseler de gerçek bir domuz özünde yalnız olmayı ve Çin astrolojisinin diğer burçları arasında önemsiz görünecek küçük zevklerin tadını çıkararak kendileriyle ilgilenmeyi severler. Domuz şehrin kabalıklarından uzakta zaman geçirmekten çok hoşlanır. Aradığı iç huzuru doğanın çağrısında bulan domuz burcunun kişisel dengesi için temiz hava hayati bir gerekliliktir. Olağanüstü bir şekilde Domuzun görünüşündeki sağlamlık doğanın kasvetini örter.
İş yerinde bazı insanlar domuzun nispeten yavaş olduğunu düşünür oysa bu burç bir fikri olduğunda organizasyonu en iyi şekilde yönetecek ve projeyi başarılı bir şekilde sonuca ulaştıracak tüm özelliklere sahiptir.