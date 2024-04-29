Doğu tıbbından öğrenilecek çok şey var

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5 yıl sabredin

Mel Gibson, Andrew Garfield, Philip Seymour Hoffman gibi birçok Hollywood ünlüsünün filminin yapımcısı olan William D. Johnson ile Tayland’ın turistik şehri Phuket açıklarında demirlemiş 40 metrelik teknesinde buluştuk.

Dubai’den Çin’e, ABD’den Rusya’ya kadar birçok coğrafyadan hastayı uzman doktorlarla buluşturan Johnson, uzun yaşamın sırlarını ve Batı ile Doğu tıbbının sentezini, geçirdiği zor günlerden sonra artık başkalarına da sunmakta.

13 sene önce kalbine yerleşen bir virüs sonucu doktorların kısa bir ömür biçtiği Johnson, kök hücre tedavi süreçlerini araştırmış ve yolu Tayland ile kesişmiş.

Ülkenin doktorlarının alışılagelmiş Batı tıbbını Doğu’nun alternatif tedavi yöntemleriyle birleştirdiğini ve bunu çok ekonomik yollarla sunduğunu keşfeden Johnson, fayda gördüğü tüm tedavi süreçlerini bir arada sunan bir sağlık kuruluşu açmaya karar vererek Demarest isimli kliniği 4 yıl önce kurmuş.

Bugün kök hücre tedavisi, anti-aging, lazerle dolaşım yolları tedavileri, check-up taramaları, karaciğer detoksu, zenginleştirilmiş ozon terapisi gibi birçok alanda tedavi merkezi hayata geçirmiş.

İddiası ise şu...

5 yıl daha kendimize iyi bakmayı başarabilirsek, tıp dünyası bu tarihten sonra yaşlanmayı durdurabilecek aşamaya gelecek.

Yani o dönemdeki görünümümüzle tüm hayatımızı tamamlayacak ve genç öleceğiz.

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İstanbul maneviyatı şifa kaynağı

Batı tıbbının bilimsel çalışmalarının Doğu tıbbının manevi yönleriyle buluşması gerektiğini söyleyen William D. Johnson, şöyle konuştu:

“Hastalarımıza uyguladığımız tedavilerde enjekte edilen bir kök hücre veya bir vitamin dahi olsa, onlara spiritüel yöntemlerle yapılan tüm uygulamaların vücutlarında sağlayacakları faydayı adım adım hayal etmelerinin doğru ve etkin yöntemlerini öğretiyoruz. Uygulamaların vücuttaki yolculuğunu hissederek beyinlerinde canlandırmalarını sağlıyoruz. Bu durum inanın çok fark yaratıyor. Batı biliminin sunduklarını, insan enerjisi ve beynin gücü ile buluşturuyoruz.”

Sağlığına kavuşmak isteyenlerin manevi gelişim, meditasyon ve spiritüel süreçleri ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Johnson, Phuket’in doğasının ve kültürünün bu anlamda doğru bir içerikte olduğunun altını çizdi.

William Johnson, Tayland gibi turistik ve maneviyatı yüksek olan Türkiye’nin de özellikle sağlık alanındaki tarihi geçmişini çok iyi bildiğini, insanlık tarihindeki ilk hastanelerin Türkiye’de olmasından çok etkilendiğini söyledi:

“İstanbul’un manevi enerjisi şifa dağıtan türde. Özellikle camileri huzur verici. Doğu kültüründen ve tıbbından dünyanın öğreneceği çok şey var. Batı dünyası ise bunu görmezden geliyor. Mevcut ekonomik ve endüstriyel sistem etkilensin istemiyor.”

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Teknede tedavi

William D. Johnson’un kurduğu Demarest kliniği, Royal Marina isimli mega yatların demirlediği kompleksin içinde.

Hatta bu marina Türkiye’den tanıdığımız Semiramis Pekkan’ın eski eşi Gulu Lalvani’e ait.

İşin güzel yanı ise tedavi boyunca her gün klinikte olmak zorunda değilsiniz.





Özel bir adadaki villada konaklarken, tedavi uygulamalarının bazılarını teknede doktorlar ve hemşireler gözetiminde seyir halindeyken de alabiliyor ve hatta konaklamanızı da teknede tamamlayabiliyorsunuz.

Tedaviniz sürerken, su sporları ve şnorkelle dalış yapıp Phuket’in meşhur su altı dünyasını keşfedebilir, teknedeki şeflerin yerel meyve ve okyanus balıklarından hazırladığı sağlıklı detoks menülerini tadabilirsiniz.

Tedaviler 7 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar çıkıyor.

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