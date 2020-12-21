Geçmişin üstesinden gelmek istiyorsan dışın kadar içini de ortaya koymalısın.

Yılın son dolunayı Yengeç burcunda gerçekleşecek. Koskoca bir yılın sonuna geldik. Yeri geldi iş ortamınızla yeri geldi sağlığınızla uğraşmak zorunda kaldınız. İstikrarlı olmayı çok sevseniz de koşullar buna izin vermedi. Şimdi bu son dolunay hayatlarda ki yıkık dökük ne varsa temizlemeye gelen ve yeni yıla umutla sıfırdan başlatmak için elinden geleni yapan ışıltılı bir gökyüzü etkinliği olarak açıklanabilir. Sıfırlanmak ve yenilenmek istiyorsun fakat bilinçaltı mahzenlerini ortaya çıkarmak istemiyorsun. Korkma ve dök içini. Dertlerinden ya da kırgınlıklarından müze yapma. Sen güneş insanısın ve saklanamazsın. Doğmak ve yeniden görünmek zorundasın. Kendi ışığını hissetmelisin.

Motivasyon Sözü: “Herkesin üç kişiliği vardır: Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı." Alphonse Karr