Aslan Burcu Sağlığı

Hareketli bir kişiliğe sahip olan aslanlar için en önemli risklerden biri de kalplerinin çok çabuk yorulması olacaktır. Eğer gelecekte sakin bir yaşam sürmeleri mümkün değilse kalp sorunları görülebilir.

Kolay kolay hasta olmayan aslanlar, oldukça güçlü bir bağışıklık sistemine sahiplerdir. Genellikle spor ve sağlıklı beslenme üzerine gittikleri için her hastalığı kolayca atlatabilecek bir bünyeye sahiplerdir. Fakat yoğun bir iş temposunda çalışan aslanlarda psikolojik ve sinirsel hastalıklar baş gösterebilir.