Aslan Burcu Erkeği

Oldukça ılımlı bir yapıya sahip olan aslan erkekleri, çevresindeki insanlara karşı samimi ve anlayışlı bir tavır sergiler. Çevre edinmeyi severler. İncitmek onlara göre değilse de sinirlendiklerinde gözleri hiçbir şey görmez.

Aslan erkekleri, zeki ve sevecen olmalarının yanı sıra etrafa sevinç ve neşe saçmalarıyla da bilinmektedirler. Sevilen ve aranılan tiplerdendir. Bulunduğu ortamlarda çözümleme yetenekleri ve pratik zekasıyla ön plana çıkarlar. Aslan burcu gururludur, çabuk incinir. Lider özellikleri taşır. Siniri bir saman alevine benzetilebilen aslan erkekleri kincidir.