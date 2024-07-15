Haftalık Burç Yorumları 15-21 Temmuz 2024 | Bitmesi Gereken Bitsin! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

20 Temmuz saat 23:43’de Mars, İkizler burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte dikkatini çeken sayısız şey olacak, bu yüzden uzun süre bir şeye odaklanmak zor olabilir. Ama endişelenme, çünkü bu geçitte yolda kalmak ya da farklı yolları denemek seni hedefine götürebilir. Burada çeşitlilik tatmaktan zevk almayı tercih ettiğini gösterir. Plan A işe yaramazsa hiç sorun değil! Hızlıca Plan B, C hatta D bile bulabilirsin.

21 Temmuz saat 13:16’da Oğlak burcunda 29 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay, başladığın şeyleri tamamlamak için sana ekstra güç veriyor. Özellikle Oğlak burcunda olduğunda, hedeflerine ulaşmak için daha da kararlı olursun. Bitmesi gereken bitsin. Buna izin ver. Her biten şeyin arkasından daha güzeli kesinlikle gelir. Bu gerçektir. İnan!

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 20 Temmuz'da yönetici gezegeniniz Mars'ın İkizler burcuna geçişi ile beraber sosyal ve ekonomik açıdan kendinize yeni kapılar açabilirsiniz. Bu konularla ilgili yeni yöntemler geliştirebilir, yeni insanlarla tanışarak onlardan fikir alabilir ya da onlarla işbirliğine gidebilirsiniz.

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Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 20 Temmuz'da Mars'ın burcunuzdan ayrılarak İkizler burcuna geçişi ile beraber parasal konularda bazı iyileşmeler ve gelişmeler gündeme gelebilir. Daha hızlı kazanç elde edeceğiniz, aktif olacağınız bir süreç yaşayabilirisiniz. Bu tempo, sizin gündelik düzeninizden farklı olabilir ve bu yüzden rahatsızlık duyabilir, kararsızlık hissedebilirsiniz.

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İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 20 Temmuz'da Mars'ın burcunuza geçişi ile beraber kendinizi daha enerjik ve motive hissedebilirsiniz. Her şeyi yapacak, başaracak güçte olduğunuzu düşünebilirsiniz.

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Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 20 Temmuz'da Mars'ın İkizler burcuna geçişi arka planda hareketlilik oluşturabilir. Düşünceleriniz, sakladıklarınız ya da sizden saklananlar konusunda ani kararlar alabilirsiniz.

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Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 20 Temmuz'da Mars'ın İkizler burcuna geçişi ile düşüncelerinizi, yakaladığınız fırsatları uygulamak için enerjik bir döneme giriyorsunuz. Aklınıza bir şey takılmadan, takılsa bile hemen çözüm bularak yaşayabileceğiniz bir etki altındasınız. Kazanımlarınıza, iyi ve doğru olana odaklanmalıısnız.

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Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 20 Temmuz'da Mars'ın İkizler burcuna geçişiyle beraber çalışma temponuz ve bulunduğunuz ortamlarda hareketlenebilir. Emek vermek kadar bunun şekline, sonuçlarına, geri dönüşlerine ve etkilerine de önem vermelisiniz.

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Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 20 Temmuz'da Mars'ın İkizler burcuna geçişiyle bilginizi değerlendirmek, kendinizi ölçmek, tecrübe edinmek adına önemli bir döneme giriyorsunuz. Sorumlulukların altını doldurmak gerekecektir, bu da size daha yoğun bir süreç getirebilir. Okuma, yazma, araştırma gündeminizde sıkça yer bulabilir.

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Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 20 Temmuz'da yönetici gezegeniniz Mars'ın İkizler burcuna geçişiyle ekonomik konularda hızlı gündemler ve sonuçlar kapınızı çalabilir. Beklentileriniz kadar bireysel çabalarınızın da yoğun olacağı, olması gereken bir döneme giriyorsunuz. Yeni çözüm yöntemleri, kazanç kaynakları bulmak isteyebilir ya da bununla ilgili düşüncelerinizi uygulamaya başlayabilirsiniz.

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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 20 Temmuz'da Mars'ın İkizler burcuna geçişiyle beraber ikili ilişkilerle ilgili kriter ve düşünceleriniz gündeminizde yer bulabilir. Hayatınızdaki insanları anlama ve kendinizi bu kişilere anlatma konusunda yoğun bir çaba gösterebilirsiniz. Bazı sorgulama, yüzleşme ve değerlendirmeler yaşanabilir.

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Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 20 Temmuz'da Mars'ın İkizler burcuna geçişiyle beraber hem iş olanakları hem de fiziksel durumunuzla fazlaca ilgilenebilirsiniz. Odağınızı, hayatınızın kilometre taşlarına çevirebilir ve kendinizle ilgili konulara ağırlık verebilirsiniz. Ağız ve diş sağlığı, el kol koordinasyonu, dikkat ve algılamayla ilgili konular gündeminizde olabilir.

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Kova



Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 20 Temmuz'da Mars'ın İkizler burcuna geçişi ile beraber hayatınıza yeni bir soluk gelebilir. Farklı alışkanlıklar ve hobiler edinmek isteyebilirsiniz. Yoğun bir enerji hissedebilir, motivasyonunuzun yükseldiğini görebilirsiniz.

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Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 20 Temmuz'da Mars'ın İkizler burcuna geçişi aile hayatınızla ilgili bazı konuları gündeme getirebilir. Sorunlara çözüm bulmak isterken farklı sorunların çıkmaması adına sakin ve akıllıca hareket etmeniz önemli olacaktır.