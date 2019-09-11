Aslan Burcu Olumlu Yönleri

Aslan burcu, yumuşak, tutarlı ve sakin bir tavır içindedirler. Canlılık ve güzellikten yanadırlar. Özellikle aslan kadınları, bakımlarına çok düşkünlerdir. Enerji dolu, hareketli ve sağlam duruşludurlar. Yapmacık değillerdir, gözleri her daim ışıl ışıl parıldar.

Asaleti temsil eden aslanlar, oldukça güçlüdürler. Aşırı derecede çekicilerdir ve karşı konulması çok zordur. Reddedilemezlik özelliği bulunan bir burçtur. Gözlem yetenekleri güçlüdür. İnsanları gözlemlemekten büyük zevk alırlar.