Aslan burcunun şifalı taşları; kişilerin kendilerini iyi hissetmedikleri vaziyetlerde yardımcı olabilmektedir. Kişi her zaman yanında bulundurup, taşların yararından en iyi şekilde faydalanmak mümkün olabilir. Sağlık ve ruhsal bakımdan aslan burcu doğal taşlarını kullanılarak, rahat olunabilir.

Aslan Burcu Taşı Nedir ve Hangisidir?

Aslan burcunu temsil eden taş; kuvarstır. Kristal kuvars, Türkiye çapında yaygın şekilde çıkarılır. Kuvars taşının kelime anlamı, buzdur. Bununla beraber beyaz renkli bir taştır.

Aslan Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

Aslan burcunun değerli taşlarının adları; akik, ametist, kehribar, kuvars, sitrin, peridot, mavi topaz ve inci şeklindedir.

Aslan Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

Aslan burcu değerli taşlarının içerisinde yer alan kuvars taşı; tedavi eden özelliği ile yoğun taşlar içerisinde bulunmaktadır. Bireyin etrafında oluşan negatif enerjiyi yok ederek, pozitif enerjiyi toplamaya yardımcı olur. Tene temas ettirilerek kullanılması halinde, bireyi başka insanların negatif enerjilerinden arındırır. Silikon ve oksijen bileşiminden oluşmuş olan Kuvars taşı, oldukça güçlü bir taştır. Duyguları dengeler ve beyin fonksiyonlarını uyarır.

Kehribar taşı; aslan burcunun değerli taşları içerisinde bulunmaktadır. Bu taş; aslan burcunun stresini azaltır. Yönetici özelliği bulunan aslan burcu bireyleri, kehribar takarak rahatlayabilir. Kehribar taşını kullanan aslanlar, kesin ve sağlam kararları verirler.

Ametist taşı; endokrin ve bağışıklığı güçlendiren bir taştır. Kanı temizleyerek enerji verir. Bilinç düzeyini aktifleştirir. Yatıştıran etkisi bulunur.

Zihinsel ve bedensel olarak güçlendirici taş şeklinde tanımlanan akik taşı; tehlikelerden koruyarak, uyumsuzlukların oluşmasını önler. Akik taşı; korkaklığa, uykusuzluğa, nazara, metabolizmanın iyi çalışmasına yardımcı olur.

Sitrin taşı; pek çok rahatsızlığın iyileştirilmesi adına kullanılmaktadır. Kolon, ciğer, böbrek, kalp gibi organlar adına oldukça faydalıdır. Tedavi eden enerjinin yanı sıra kişinin kendine güvenmesine yardımcı olur ve insanın kendine zarar verecek durumların ortadan kalkmasını destekler.

Aslan Burcu Taşlarının Renkleri

Aslan burcu taşlarının renkleri; beyaz, mor, sarı, kahve tonları, yeşil şeklindedir.

Aslan Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

Aslan burcu adına en etkili olan taş, kuvars taşıdır. Bunun yanı sıra kehribar ve yakut taşları da önemlidir. Aslan burcunu temsil eden taş olarak bilinen kuvars taşı; volkanik yapıya sahip olduğundan, buz rengine sahiptir. Aslan burcu bireylerinin mutlaka olarak bu taşı, tene değdirerek taşımaları gerekir.

Kehribar veya amber taşı; aslan burcu bireylerinin üzerinde stresi azaltan etkisi bulunur. Bu etkiye sahip olması; aslanlar açısından oldukça önemlidir. Kişilik özelliği olarak yönetici ruhlu olan aslan burcu bireyleri, çoğu zaman stresli bir hayat geçirirler. Bu yüzden kehribar taşını kullanmaları tavsiye edilir. Kehribar taşı ile biraz rahatlama mümkündür. Kehribarı kullanan aslan burcu bireyleri, doğru kararlar verecektir. Kehribar taşını; bileklik veya kolye şeklinde kullanmak önemlidir. Tene değmesi, faydası ve etkili olması açısından gereklidir.

Aslan burçları, her zaman başka insanlara nazaran şanslı olmasıyla beraber her zaman yolunu bulmasıyla bilinmektedir. Bir başka açıdan insana güven ve şans verdiğine inanılan yakut taşı, aslan burcu için en etkili taşlar arasında bulunmaktadır. Yakut taşını kullanan aslan burcu bireylerinin, başkasına karşı ezilmesi çok mümkün olmamaktadır. Bunun dışında yakut taşının, insanın aklında bulunan kötü düşünceleri de sildiği belirtilmektedir. Yakut taşının da tene değmesi önemlidir.