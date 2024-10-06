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Teknofest Adana'da Büyükelçiden Bayraktar’a sürpriz

#TEKNOFEST#Baykar#Adana

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Adana’da Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a doğum günü sürprizi de yapıldı.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurum arasında TEKNOFEST Adana’ya destek veren Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya ve yönetim kurulu üyeleri 2 Ekim’deki kortej yürüyüşü ve açılış seremonisinde yer aldılar.

Teknofest Adanada Büyükelçiden Bayraktar’a sürpriz

BÜYÜKELÇİDEN SÜRPRİZ KUTLAMA

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasly Bodnar da TEKNOFEST Adana’nın ziyaretçileri arasında yer aldı. Eşi Katerina Bodnar ve Başkatip Dmytro Vitenko ile birlikte 4 Ekim’de Adana’ya gelen Bodnar’a, Adana Fahri Konsolosu Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya ev sahipliği yaptı.

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Savunma ve radar sistemleri başta olmak üzere festival alanını gün boyu gezen Büyükelçi Bodnar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile de görüştü. Bodnar çifti, Haluk Bayraktar’ın doğum gününü kutlayarak, yağlı boya tablo hediye ettiler.

Bayraktar’ın doğum günü olması nedeniyle TEKNOFEST Adana ziyaretini özellikle 4 Ekim’de yapan Büyükelçi Bodnar ve eşi, günü birlik ziyaretin ardından Ankara’ya döndüler.

Teknofest Adanada Büyükelçiden Bayraktar’a sürpriz

SAKARYA; GURUR DUYDUK

Adana’nın milli teknolojinin geleceğini şekillendiren muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptığını vurgulayan Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya,“TEKNOFEST Adana bizim için çok değişik bir deneyim oldu. Resmi katkı koyan tek sivil toplum örgütü olarak üyelerimizle festivalin her karışında vardık. Her noktasında gurur duyduğumuz bir şeyle karşılaştık. Adana’nın bu tür organizasyonlara ne kadar ilgili olduğunu, ülkemizin geleceğinin ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi gençlerimizin ellerinde olduğunu gördük. Savunma sanayisinde ne kadar çaba sarf ettiğimizi ve ne kadar yol aldığımızı, teknoloji ile şekillenecek geleceğimizin ne kadar umut dolu olduğunu gördük. Ayakları yere basmayan festivalin Akdeniz’in kalbinde, Çukurova Metropolü’nünbaşkenti Adana’mızda organize edilmesinden büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. Bu heyecanı, gurur ve mutluluğu 7’den 70’e herkesin paylaştığını gördük. Bu muhteşem organizasyonda emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Teknofest Adanada Büyükelçiden Bayraktar’a sürpriz

#TEKNOFEST#Baykar#Adana
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