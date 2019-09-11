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Haberler >Mahmure >Astroloji>Aslan Burcu Kariyeri
Burçlar

Aslan Burcu Kariyeri

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Aslan Burcu Kariyeri
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"Aslan burcunun önceliklerinden biri kendini ispat etme çabasıdır. "

Kendini ispat edebilecek ve başarı merdivenlerini tırmanabilecek iş olanaklarını değerlendirirler. Yetenek ve çabasını sergiledikçe yükselişe geçen aslanların önünü kimse alamaz. Sıkıcı ofis işlerinden hoşlanmayan aslan burcu insanları, yoğun işlerde çalışmaktan hoşlanırlar. Sıkı çalışma onların içindeki fazla enerjinin atılımını sağlayarak yenileyecektir.

Aslan burçlarının rol yapma yetenekleri oldukça iyidir. Bu nedenle oyunculuk ve tiyatro adına bir yol çizebilirsiniz. İpleri elinde tutabilen ve yönetmekten anlayan aslan burçlarının politikaya başvurması da olası bir tercihtir. İş hayatlarında otoriter ve saygın kimselerdir.

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